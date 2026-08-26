השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר להדר מוכתר, פעילה חברתית ששימשה בעבר כיו"ר מפלגת 'צעירים בוערים', כי לא תיכלל ברשימת מפלגת עוצמה יהודית לקראת הבחירות הבאות לכנסת. הפרשן הפוליטי עמית סגל דיווח על כך הערב (יום שלישי).

לפי הדיווח, השר בן גביר הביע בפני מוכתר הערכה רבה לפעילותה וציין שהוא רואה בה פוטנציאל לתפקידים ציבוריים בעתיד. יחד עם זאת, הוא המליץ לה להקדיש זמן ללימוד מעמיק של אופן עבודת הכנסת, ולהתייצב למשימה בעתיד כשהיא מוכנה יותר לתפקיד. מוכתר זכתה לתשומת לב ציבורית רחבה כיו"ר מפלגת 'צעירים בוערים' במערכת הבחירות הקודמת, כשהתפרסמה בעיקר בזכות מאבקה נגד יוקר המחיה ובזכות סרטונים שהפכו לוויראליים ברשתות החברתיות. במערכת הבחירות האחרונה קיבלה מפלגתה כ-8,800 קולות בלבד, ולא הצליחה לעבור את אחוז החסימה. לאחר התוצאה הבחירתית, הצטרפה מוכתר למפלגת הליכוד והחלה לפעול במסגרתה. בחודשים האחרונים התפרסמו דיווחים על כך שראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לאשר לה קיצור ותק (פז"ם), כדי לאפשר לה להתמודד על משבצת "אישה חדשה" ברשימת הליכוד, למרות שהצטרפותה למפלגה הייתה רק לפני כשנה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

אולם, הצעד עורר התנגדות חריפה בקרב חלק מחברי הכנסת מהליכוד. חברת הכנסת טלי גוטליב הביעה התנגדות נחרצת לצירופה של מוכתר לרשימה והבהירה שתפעל למנוע זאת. גוטליב האשימה את מוכתר בכך ש"שיקרה שאין לה בית ורכב - כשהיו לה", בהתייחס לפרשה שהתגלתה במהלך מערכת הבחירות הקודמת.

במהלך אותה מערכת בחירות התברר כי למרות שמוכתר הציגה עצמה כמי שנאבקת ביוקר המחיה וללא דירה משלה, נרשמה על שמה דירה בחיפה שנרכשה על ידי הוריה. בעקבות החשיפה, נדרשו הוריה לשלם את המס הנדרש בגין רכישת הדירה.

מוכתר, המשרתת כיום בצה"ל, עוררה לאחרונה תשומת לב כשהודיעה על מעבר לטלפון כשר. "אין תחושה טובה מזאת", כתבה אז ברשתות החברתיות, כשהיא מציגה את הטלפון הנושא את חותמת "מאושר" של ועדת הרבנים לענייני תקשורת.

לאור ההודעה של השר בן גביר, נותר לראות האם מוכתר תמשיך במאמציה להיכנס לכנסת דרך רשימה אחרת, או שמא תבחר במסלול פעילות אחר בזירה הפוליטית.