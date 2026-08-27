מעמד מרומם ומרגש במיוחד התקיים אמש בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות בעלזא בירושלים. אלפי נערים בעלי תשובה, שצעדו בשנים האחרונות את צעדיהם הראשונים בדרך התורה והמצוות, מילאו את ההיכל הרחב ידיים לאמירת סליחות מיוחדת.

את המעמד פתח הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, בדברי התעוררות נוגעים ללב. הגאון הרחיב בדבריו על מעלתם הגדולה של בעלי התשובה, שזכו למעמד נעלה במיוחד, והכין את לבבות הנוכחים לקראת שעת רצון זו.

רגעי השיא של הערב הגיעו עם כניסתם המשותפת של האדמו"ר מבעלזא, מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי יצחק דוד גרוסמן. הקהל הרב קיבל את פני גדולי התורה בשירה והתרגשות רבה. נוכחותם המשותפת של גדולי הדור במעמד זה הדגישה את החשיבות הרבה שמייחס הציבור החרדי לקירוב לבבות ולחיזוק השבים לאביהם שבשמים.

בעת אמירת הסליחות עצמן, התאחדו קולות אלפי המשתתפים לתפילה אחת גדולה. הלבבות נשפכו בתחנונים ובבקשת רחמים, ובמיוחד בעת אמירת י"ג מידות הרחמים. דמעות של תשובה שטפו את פני הנוכחים, שפנו אל בוראם בימים אלו של רחמים וסליחות.

לאחר סיום הסליחות, שב הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן ונשא דברי חיזוק נוספים. הגאון חיזק את המשתתפים על מסירותם ועל אומץ לבם בהליכתם בדרך התורה והמצוות.

לסיום, ערך מרן הראשון לציון הגר"י יוסף תפילת 'מי שברך' מיוחדת לבריאותו ולאריכות ימיו של האדמו"ר מבעלזא, מארח המעמד. אלפי הנוכחים ענו 'אמן' בקול רם, ברגע מרגש שחיבר את כל הלבבות יחדיו.