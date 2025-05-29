אלפי נערים בעלי תשובה השתתפו אמש במעמד סליחות מרגש בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות בעלזא בירושלים • האדמו"ר מבעלזא, מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי יצחק דוד גרוסמן השתתפו במעמד • הגר"י גרוסמן נשא דברי התעוררות ומרן הראשון לציון בירך את האדמו"ר
בקולות וברקים: מסעו המרגש של בעל תשובה שחזר לבאר מים חיים – בזכות קול התורה | ילדות בלי שאלות, חיים של כדורגל – והכל הבל | מסע אישי של בחור חילוני שזכה למעמד הר סיני באמצע רחוב תל אביבי שהחזיר אותו הביתה | "היו משתגעים ומתלהטים אחריה"
בדורות האחרונים התרגלנו לציין את חג השבועות כמימד של זמן מרומם המשפיע לאורך ולרוחב של כל השנה הרוחנית | ריאיון מרתק עם בני זוג שחזרו בתשובה, בחרו בדרך התורה וחיי נצח על פני חיי השעה, ממש כמו רות עליה אנו לומדים במגילה (מגזין חג)