מ"ממעמקים" לבמה מוגבהת; הצעד המפתיע בבעלזא לקראת הימים הנוראים

מקומו של האדמו"ר מבעלזא מוכן לימים הנוראים ( צילום: באדיבות המצלם )

שינוי היסטורי בבעלזא: לקראת ימי הרחמים והסליחות וירח האיתנים הממשמשים ובאים, הגיע שבוע שעבר הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יחידו וחביבו של האדמו"ר מבעלזא, להיכל בית המדרש הגדול בקריית בעלזא בירושלים, כדי לעמוד מקרוב אחר ההערכות והסידורים החדשים לקראת תפילות הימים הנוראים.

לסיור התלוו עסקני החסידות ומנהלי בית המדרש הגדול, בראשות העסקן הרה"ח רבי ירמיה דמן. במהלך הסיור בחן הרה"צ רבי אהרן מרדכי, בשליחות אביו האדמו"ר, את התוכנית החדשה שהוכנה לקראת חגי תשרי. לאחר הסיור ולאחר שראה מקרוב את התוכניות, ניגשו העסקנים למלאכת הבנייה בפועל ובנו את הבמה המיוחדת על מדרגות ארון הקודש. עם סיום העבודות, הגיע למקום המשב"ק הרה"ח רבי יחיאל מיכל פירר כדי לעמוד מקרוב אחר גימור המקום לתפארת בית ה'.

מקומו של האדמו"ר מבעלזא מוכן לימים הנוראים ( צילום: באדיבות המצלם )

המקום החדש מהווה שינוי היסטורי ומרתק במנהגי החסידות. כידוע, בבעלזא נהגו עוד משנות קדם להתפלל כשהעוברים לפני התיבה עומדים בתוך חפירה קטנה ברצפה בסמוך לעמוד התפילה, מנהג שנוהג עד היום אצל כלל החזנים והבעלי תפילה בחסידות.

מנהג ייחודי זה מבוסס על ההלכה והחסידות, ונועד לקיים באופן מוחשי את הפסוק מתהילים: "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'". המקור לכך מופיע במסכת ברכות (דף י', עמוד ב') שם נפסק: "לעולם אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל, אלא במקום נמוך... שנאמר ממעמקים קראתיך ה'".

היישום האדריכלי בבעלזא נקבע כבר בבית המדרש הישן בעיירה בעלזא שבגליציה (וגם בהעתקים שנבנו לאחר מכן במרכז העולמי בירושלים ובבתי מדרש אחרים של החסידות), כאשר אזור עמוד התפילה שלפני ארון הקודש נבנה נמוך בכמה סנטימטרים משאר רצפת בית המדרש. הירידה הפיזית הזו לתוך הגומחה נועדה לבטא את שיא השפלות, הענווה וההכנעה של שליח הציבור או האדמו"ר הניגש לפני העמוד.

אולם השנה יירשם שינוי: בעוד החזנים ימשיכו להתפלל בתוך ה"גומחה" כנהוג, האדמו"ר יעמוד על המקום המוגבה. צעד זה מגיע במטרה להביא להקלות משמעותיות ולרווחה עבור רבבות חסידי בעלזא הצפויים לגדוש את ההיכל, כך שלא רק מאות החסידים העומדים בסמוך ממש יוכלו לחזות בעבודת הקודש, אלא כלל אלפי ורבבות החסידים מכל קצוות בית המדרש הענק.

על פי הדיווח, אף שהאדמו"ר מקפיד בדרך כלל שלא לשנות מנהגים מקדמת דנא, הפעם ניאות להפצרות העסקנים לאור הצורך הגדול. האדמו"ר כבר יחדש את הבמה החדשה כבר במעמד הסליחות הראשון לפנות בוקר של יום א' דסליחות.

כמו כן, הסידור החדש ימנע את הדחק והצפיפות הקשה שהייתה סביב מקומו הקבוע של האדמו"ר בשנים עברו. במהלך הסיור סקר הרה"צ רבי אהרן מרדכי גם את העבודות המתבצעות בכלל הגלריות והאגפים החדשים שנבנים בימים אלו בבית המדרש הגדול, לתועלת אלפי החסידים.