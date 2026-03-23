התרגשות בנוף הגליל לקראת ימי ההוד עם בואו של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח לשבת התאחדות בקרית בעלזא בעיר • הביקור המרומם מסמל את תנופת ההתפתחות האדירה של הקהילה החרדית ההופכת למרכז צפוני תוסס • וגם, הלחן הגנוז של המלחין הוותיק הרה"ג יוסף צבי ברייער שנחשף לראשונה לאחר 45 שנה לרגל המאורע (חסידים)
ימי חג ימים אלו נחלתם של אלפי חסידי בעלזא בארה"ב ובקנדה, עם הופעתו הכבודה של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו חביבו של האדמו"ר לביקור הוד בקרבם, ועריכת השבת בקרב עם סגולה בעיר ואם בישראל מונטריאול • צפו בתיעוד ענק מהימים הראשונים לביקור הממלכתי (חסידים)
לאחר שנתיים של עבודה חשאית ובנייה שכבר החלה, נחשפו אמש חסידי בעלזא בארה"ב על פרטי היישוב החדש שיאכלס אלפי משפחות • בברכת האדמו"ר ובהדרכת בנו חביבו הרה"צ רבי אהרן מרדכי: שטח ענק שנרכש במיקום סודי יציע דיור מוזל • שלוש שנים לאכלוס | כל הפרטים (חסידים)
ביקור מיוחד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר במעונו של גיסו האדמו"ר מבעלזא בקריית בעלזא בירושלים | במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח ביחוס בית אבות | כעבור יממה הגיע הרה"צ מבעלזא לביקור גומלין אצל האדמו"ר מסאטמר בשליחות אביו האדמו"ר | צפו בתיעודים (חסידים)
אלפי חסידי בעלזא נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, הבחור משה יהושע רוקח, שנקרא על שמו הקדוש של הסבא הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע | בשמחה השתתפו רבני ואדמו"רי המשפחה והחסידות, וכן אורחים רמי מעלה שהגיעו מעבר לים לקראת חודש תשרי, האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים, והגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
ביקור מיוחד ערך אתמול הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יחידו של האדמו"ר מבעלזא אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לקראת שמחת בר המצווה של בנו משה יהושע רוקח | במהלך הביקור התעניין ראש הישיבה בשלום האדמו"ר והעניק ברכות לרוב | אל הרה"צ התלווה איש חסידות בעלזא, הרב אליקים שטארק (חרדים)
בשורה למלמדים בבלעזא : הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר, הורה על העלאת שכר למלמדים בתלמודי התורה, כולל אלו שאינם מתוקצבים | המהלך נועד לחזק את מעמד המחנכים ולהבטיח את המשך פעילותם | המכתב המלא (חסידים)
בשמחת שבע ברכות לעסקני החסידות חשף הרה"צ מבעלזא את הסיבה שבגינה הוא משתדך עם משפחות מתוך החסידות, תוך התייחסות לדברי אביו האדמו"ר מבעלזא ולמעלותיה העצמיות של המשפחה ולא לייחוסה | ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר שהוזמן כאורח כבוד בשמחה ציין כי "כלל ישראל זקוק היום יותר מתמיד למנהיגותו של הרבי מבעלזא" (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבעלזא, יצא בנו יחידו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח למסע הקודש לליזענסק, בהשתתפות חסידים שתרמו לממלכת התורה והחסידות | לאחר מכן התקיים מעמד יוקרתי במלון בעיירת זקופנה | צפו בתיעוד (חסידים)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר מבעלזא, שסיים אמש (שני) מסע מרומם בקרב קהילות בעלזא בארה"ב, ערך ביקור במעונו של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בבורו פארק, טרם שובו לארה"ק | בעת ברכת לחיים האציל האדמו"ר ברכה מיוחדת להרה"צ | צפו בתיעוד (חסידים)