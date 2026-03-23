הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח ( צילום: באדיבות המצלם )

נוף הגליל נערכת לימי הוד: התרגשות רבה בקרב חסידי בעלזא ותושבי העיר, לקראת ימי הביקור המרוממים הצפויים להתקיים בקריה החסידית בעיר.

בימים אלו נשלמות ההכנות הקדחתניות לקראת בואו של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יחידו של האדמו"ר מבעלזא. הרה"צ יגיע לימי התוועדות והתעלות רוחנית בקרב החסידים, כאשר גולת הכותרת של הביקור תהיה שבת התאחדות מיוחדת שתתקיים בשבת שלאחר חג הפסח.

הסמל לקראת ימי הביקור

הביקור המרגש מסמל לא רק התחזקות רוחנית פנימית, אלא גם את תנופת ההתפתחות המרשימה של הקהילה החרדית בנוף הגליל, שהפכה בשנים האחרונות לאחד מיעדי ההתיישבות המבוקשים ביותר. בעיר ניכרת פריחה קהילתית חסרת תקדים עם בנייה מואצת של שכונות חדשות והצטרפות של מאות משפחות צעירות מכל העדות והחוגים, אשכנזים, ספרדים וחסידים המוצאים בעיר שילוב נדיר של איכות חיים גבוהה לצד מוסדות תורה וחינוך מפוארים ותשתיות קהילתיות מפותחות.

במקביל להכנות הרוחניות, גם עולם הנגינה החסידית לובש חג: לקראת ימי ההתעלות וימי הפסח הבעל"ט, יוצא לאור פרויקט מוזיקלי מיוחד של הבעל מנגן והמלחין הוותיק הרה"ג יוסף צבי ברייער. במרכז הפרויקט עומד הניגון "כל מקדש", לחן עתיק ומעורר שנכתב לפני כ 45 שנה וטרם ראה אור. כעת, לראשונה, הוא זוכה לעיבוד מוזיקלי מקצועי בביצועו של הרב ברייער עצמו, יחד עם בנו הרב אהרן ברייער והבחור צבי יוסף טייכמן.