נוף הגליל היא עיר בגליל התחתון שנוצרה בשנת 2019 מאיחוד שתי הערים נצרת עילית ועפולה העילית. העיר ממוקמת בלב הגליל ומהווה מרכז עירוני חשוב באזור הצפון, עם אוכלוסייה מגוונת הכוללת ציבור חילוני, דתי וחרדי. בשנים האחרונות חווה המגזר החרדי בעיר צמיחה משמעותית, במיוחד בשכונת הר יונה שהפכה למרכז חסידי תוסס.

ראש העיר רונן פלוט מוביל תוכנית פיתוח מקיפה להרחבת השכונות החרדיות בעיר, כולל הקמת 2,500 דירות נוספות למגזר החרדי בשכונת הר יונה ג'. בהצהרה מפתיעה, ראש העיר החילוני קרא בגלוי לחרדים להגיע לעיר, תוך שהוא מציין את הגידול המשמעותי במספר המשפחות החרדיות המגיעות מהמרכז. התוכנית משקפת את המגמה הכללית של הגירת אוכלוסייה חרדית מהמרכז לפריפריה בשל מחירי הדיור הנוחים יותר.

החיים הקהילתיים החרדיים בנוף הגליל מתפתחים במהירות, עם הקמת מוסדות חינוך, תלמודי תורה וישיבות. בעיר פועלות קהילות חסידיות שונות, כולל חסידות בעלזא וחסידות דושינסקיא, שהקימו קריות חסידות בשכונת הר יונה. ביקורים של אדמורי"ם וראשי ישיבות בעיר הפכו לשגרה, כאשר הם מגיעים לחזק את הקהילות המקומיות ולהשתתף באירועים קהילתיים.

בתחום הדת והרבנות, נבחר לאחרונה הרב מנחם מענדל נחשון לכהן כרבה הראשי של נוף הגליל. הרב נחשון, ראש ישיבת חב"ד המקומית, נבחר בתמיכה רחבה של 29 קולות בועדת הבחירות. המינוי מסמל את חשיבות המגזר החרדי בעיר ומסיים תקופה ארוכה של ציפייה למינוי רב קבע.

העיר מתמודדת גם עם אתגרים שונים, כפי שעולה מהחדשות המקומיות. בין האירועים שדווחו בתקופה האחרונה: מקרי כוויות של ילדים, תקריות ביטחוניות כולל מעצר חשוד באיומי טרור ביום הזיכרון לשביעי באוקטובר, ואף מקרים של הונאות בקרקעות מדינה באזור חיפה והצפון שהשפיעו גם על נוף הגליל.

נוף הגליל מהווה דוגמה למודל של עיר מעורבת המנסה לאזן בין צרכי האוכלוסיות השונות. העיר משקיעה בפיתוח תשתיות, בנייה למגורים ושירותים ציבוריים, תוך שמירה על האופי הייחודי של כל קהילה. המיקום הגיאוגרפי של העיר בגליל התחתון, הקרבה לכבישים ראשיים ומחירי הדיור הנוחים יחסית הופכים אותה ליעד אטרקטיבי למשפחות צעירות מכל המגזרים.