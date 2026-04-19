נוף הגליל וקרקעות בצפון ( צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90 )

בצעד יוצא דופן, מצהיר רונן פלוט, ראש עיריית נוף הגליל החילוני, כי הוא קורא לציבור החרדי להגיע לעיר ומציג תוכנית מקיפה להרחבת ההתיישבות החרדית באזור. "כמה שזה לא טריוויאלי, אני ראש עיר חילוני שקורא לחרדים להגיע לנוף הגליל", מסר פלוט בראיון ליעקב הרשקוביץ בעיתון 'ישראל היום'.

פלוט מתאר שינוי דמוגרפי משמעותי שחל בעיר בשנים האחרונות. "אחרי תקופה ארוכה שכמעט לא ראינו מישהו שמגיע מהמרכז, אני רואה עכשיו אנשים מסתובבים עם עגלות", הוא מציין. "לעיר הזאת יש תקווה". 2,500 דירות נוספות בשכונת הר יונה במרכז התוכנית עומדת שכונת הר יונה ג', המאכלסת כיום כאלף משפחות חרדיות צעירות. על פי התכנית המפורטת של העירייה, צפויות להיבנות בשכונה 2,500 יחידות דיור נוספות המיועדות למגזר החרדי. השכונה מתוכננת לפעול כמתחם אוטונומי נפרד, המאפשר לקהילות החרדיות לנהל אורח חיים על פי ערכיהן ללא חיכוך יומיומי עם מרכז העיר החילוני. מדובר במודל שכבר הוכיח את עצמו בערים אחרות ומאפשר דו-קיום הרמוני.

פרוייקט דיור ב'הר יונה' ( צילום: באדיבות המצלם )

'כל עוד לא תריבו ביניכם - אני רוצה שתבואו'

פלוט חושף כי פנה אישית לרבנים ולנציגים חרדיים בבקשה להביא את קהילותיהם לעיר. "כששכנעתי את אחד האדמו"רים להביא את הקהילה שלו, שאלו אותי 'אתה לא פוחד?' אמרתי להם: כל עוד לא תריבו ביניכם – אני רוצה שתבואו", מספר ראש העיר.

כידוע, בשנים האחרונות הגיעו לנוף הגליל קהילות חסידיות שונות, ביניהן חסידות בעלזא שהקימה קריה חסידית בעיר. לאחרונה התקיימה בעיר מסיבת חומש מרגשת לתלמידי תלמוד תורה 'מחזיקי הדת' דחסידי בעלזא, בהשתתפות האדמו"ר מלעלוב ירושלים.

חומש סעודה בת"ת בעלזא בהר יונה ( צילום: שמואל שנקר )

מניע דמוגרפי: 'להציל את העיר מהמגזר הערבי'

מנדי רייך, מנהל מוסד שהיה אמון על הבאת קהילות לעיר, מגלה מניע נוסף למהלך. לדבריו, ההתחרדות אינה מוגבלת לשכונות החדשות בלבד - הוא פועל להכניס משפחות חרדיות דווקא ללב השכונות הוותיקות והמעורבות.

"אנחנו רוצים להציל את העיר מהמגזר הערבי", מסביר רייך את המניע שלו. כשנשאל כיצד תיראה נוף הגליל בעוד כעשור, הוא משיב בבהירות: "זה לא עניין של רצון – יהיה רוב יהודי".

גל התיישבות חרדי בצפון

לאחרונה דיווחנו כי חסידות סאטמר יוצאת לראשונה מהריכוזים הוותיקים בבני ברק וירושלים, והקימה גרעין חסידי בהר יונה שבנוף הגליל. עשרות אברכים כבר הצטרפו למיזם שצפוי להתאכלס בתוך כשנה.

התופעה משקפת את מצוקת הדיור הקשה במרכזי הערים החרדיות, ואת החיפוש אחר פתרונות דיור נגישים יותר. נוף הגליל, עם מחירי הדיור הנמוכים יחסית ואיכות החיים הגבוהה, הופכת ליעד מבוקש עבור משפחות חרדיות צעירות.

יצוין כי בשנים האחרונות הוקמו בעיר מוסדות חינוך חרדיים, בתי כנסת וחיידרים, המאפשרים לקהילות החרדיות לשמר את אורח חייהן. התשתית הקהילתית המתפתחת מושכת משפחות נוספות ומחזקת את הנוכחות החרדית בעיר.