רונן פלוט, ראש עיריית נוף הגליל החילוני, חושף תוכנית מקיפה להקמת 2,500 דירות נוספות למגזר החרדי בשכונת הר יונה ג' • 'אחרי תקופה ארוכה שכמעט לא ראינו מישהו מהמרכז, אני רואה עכשיו אנשים מסתובבים עם עגלות' | הפרטים המלאים (חרדים)
לראשונה בתולדות חסידות סאטמר בארץ, יוצא לדרך מהלך מתוכנן להקמת גרעין חסידי מחוץ לערים החרדיות המובהקות | מנהיג הקהילה בכנס היסוד: "פוטנציאל לבניית חיים מאוזנים ויישוב הדעת" | עשרות אברכים כבר הצטרפו למיזם שצפוי להתאכלס בתוך כשנה | כל הפרטים כאן ב'כיכר' (חרדים)
בתלמוד תורה 'מחזיקי הדת' דחסידי בעלזא בנוף הגליל, ציינו השבוע בהתרגשות את מעמד 'מסיבת החומש' לילדי חמד מכיתה א' | את שולחן הכבוד פיאר בנוכחותו האדמו"ר מלעלוב ירושלים, שהגיע להשתתף בשמחת נכדו, חתן החומש אלימלך בידרמן ני"ו, הנמנה על תלמידי הת"ת | צפו בתיעוד (חרדים)
תלמידי כיתה א' בתלמוד תורה דושינסקיא מנוף הגליל חגגו את סיום לימוד ספר בראשית במעמד מרגש | במעמד השתתף בנו הגדול של האדמו"ר | את המעמד הנעימו מקהלה של ילדי כיתה ב' מהת"ת בניצוחו של הגראמער מחשובי בני הקהילה (חרדים)
בתלמוד תורה ברסלב המעטירה ב'הר יונה' חגגו עם תחילת השנה, מסיבת חומש לילדי התלמוד תורה | ההורים הנרגשים, שחלקם כבר עושים את דרכם כעת לאומן לקראת ראש השנה, הגיעו לחגוג עם הילדים בשמחתם | צפו בתיעוד (חרדים)
בארגון 'משמרת השבת' ממשיכים לחזק את חומת שמירת השבת בשורה של כנסים ושיעורים מרתקים בעניין שמירת השבת בעידן הטכנולוגי | המונים בהר יונה האזינו לדבריו של רבי אליהו הכהן בייפוס, יו"ר משמרת השבת שעמד על החידושים ההלכתיים וההתאמות הנדרשות למכשירי החשמל בדורנו – לשימושם של שומרי השבת, במצגת מרהיבה וייחודית (חרדים)
ימים אלו, ימי חג עבור חסידי דושינסקיא המתגוררים בקריית החסידות ב'הר יונה' שבנוף הגליל. לראשונה אחר שהתייסדה הקהילה במקום לפני כשנה וחצי, הופיע האדמו"ר מדושינסקיא לביקור חיזוק בקרב חסידיו המתגוררים במקום | אתמול ביקר בתלמוד תורה של החסידות במקום | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי תולדות אברהם יצחק, השתתפו אמש (שני) בעריכת השולחן לכבוד פסח שני, שערך האדמו"ר בקריית החסידות 'שיכון מעזריטש- הר יונה' שם שוהה למנוחה בימים אלו | בטיש השתתף גם האורח הרם הגה"צ גאב"ד מאקווא שכובד בכבוד מלכים לשבת לצידו של האדמו"ר על כסא מפואר | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי 'תולדות אברהם יצחק', שהו השבת בצל קודשו של האדמו"ר, השוהה בימים אלו למנוחה במעונו בשיכון מעזריטש - הר יונה, לקראת שבת לפני ל"ג בעומר, בה מזמר האדמו"ר את הניגון 'בר יוחאי' | במהלך השבת הוזעקו מספר פעמים כוחות הצלה לבית המדרש שהיה צר מלהכיל את הקהל הרב (חסידים)
התרגשות בקרב אוהדי חצה"ק ויז'ניץ לונדון בארה"ק, לאחר שמטעם בית האדמו"ר בלונדון התקבלה הבשורה, שהאדמו"ר נעתר להפצרת חסידי תולדות אברהם יצחק בארה"ק, ויבוא לנפוש בשבועות הקרובים בקריית החסידות ב'הר יונה', בצפון הארץ (חסידים)