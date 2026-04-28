הרב מנחם מענדל נחשון נבחר לרבה הראשי של נוף הגליל

ועדת הבחירות הכריזה על בחירתו של הרב נחשון בתמיכה רחבה • ראש ישיבת חב"ד המקומית זכה ל-29 קולות | מינוי קבע לאחר שנים של ציפייה (חרדים)

ועדת הבחירות לרבנות העיר הכריזה הערב (שלישי) על בחירתו של הרב מנחם מענדל נחשון לתפקיד רב העיר, לאחר שזכה לתמיכה רחבה של 29 חברי הגוף הבוחר.

הרב נחשון, תושב נוף הגליל, מכהן כראש ישיבת חב"ד המקומית ומחזיק בכושר לרב עיר מטעם הרבנות הראשית. הוא בוגר הישיבה הגבוהה תומכי תמימים מגדל העמק וישיבת תומכי תמימים המרכזית בניו יורק.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על הבחירה: "אנו מברכים על המוגמר עם סיומו של הליך בחירה סדור ומקצועי. אני מודה ליו"ר הוועדה, הגר"י זמיר ולחברי הוועדה על עבודתם היסודית. למר רונן פלוט ראש עיריית נוף הגליל על שיתוף הפעולה בהליך הבחירה".

אבידן הוסיף: "אני מאמין כי הרב נחשון יפעל לחיבור כלל חלקי העם, ינגיש יהדות מסבירה במאור פנים ויעניק לתושבי נוף הגליל הנהגה תורנית מחויבת. מינוי רב עיר במינוי קבע הוא צעד חיוני ליציבות הקהילתית ולשיפור איכות שירותי הדת בעיר".

מחזיק תיק הדתות בש"ס, ח"כ מיכאל מלכיאלי, אמר הערב: "מהפכת שירותי הדת תגיע לכל מקום במדינת היהודים. הרב נחשון פעיל שנים רבות למען כלל תושבי העיר במסירות ומאור פנים תוך קידוש שם שמים. כעת עם היבחרו ימשיך ביתר שאת וביתר עוז".

מלכיאלי הדגיש: "כנציגי ציבור, אנו מחוייבים לאפשר מתן שירותי דת בצורה המיטבית ביותר לכל אזרח בישראל".

הרב הנבחר צפוי להוביל את שירותי הדת בעיר ולתת מענה רוחני והלכתי לכלל הקהילות והמגזרים בנוף הגליל, עיר שחווה בשנים האחרונות פריחה קהילתית ובנייה מואצת של שכונות חדשות עם הצטרפות של מאות משפחות צעירות.

