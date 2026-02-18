אחרי סביון ובאר שבע - תורה של העיר העברית הראשונה לבחור רב | כך מנסה בנט לקושש מנדטים מרחוב שיינקין - וזוכה ל"חוסר ציבור לעניין" | הלם במיר: לראשונה הגר"א אריאלי צפוי לנאום בפומבי, הסיבה: בקשה מפורשת מהגרא"י פינקל | מכתב תלמידי הישיבות הסרוגים מוכיח - אין לחרדים מה לחפש בצה"ל | למרות חולשתו: הגר"י עדס הצליח לחזק את תלמידיו | רוחות מלחמה במזרח התיכון - האם העימות בפתח? (מעייריב)
הליך בחירת רב העיר תל אביב-יפו הופך למאבק כוחות חסר תקדים בין העירייה למשרד לשירותי דת. בעוד השר דוחף מועמד משלו, חולדאי וסגניתו עותרים לבג"ץ ומזהירים: "מנסים להשתלט לנו על העיר". כל הפרטים על הדרמה הפוליטית מאחורי הקלעים (בארץ, חרדים)
על רקע ההתקדמות בחקיקת חוק הגיוס, שספק אם יעבור בכנסת הנוכחית והאם יעמוד במבחן בג"צ, יו"ר ש"ס אריה דרעי ממשיך לדחוף לחזרה מידית של המפלגה לממשלה | מאחורי הקלעים: הרצון לחזור למשרד לשירותי דת ולפתוח בהליך בחירות בערים המרכזיות לפני שיוכרזו בחירות ובכך לשלוט על הליך הבחירות הדרמטיות בערים המרכזיות כדוגמת ירושלים ותל אביב (פוליטי)