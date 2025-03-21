חידוש בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית בעלזא בירושלים: לקראת ימי הרחמים והסליחות והחגים הבעל"ט, הוחלט על שינוי היסטורי במקום תפילתו של האדמו"ר מבעלזא, שיעבור לשבת על גבי במה מוגבהת ומיוחדת שתוקם על מדרגות ארון הקודש | לאחר קבלת 'ברכת הדרך' מהרה"צ מבעלזא, הגיע המשב"ק הרב יחיאל מיכל פירר לפקח מקרוב על סיום העבודות (חסידים)
תיעוד ענק מיום הפורים בחצה"ק בעלזא | כפורים רב, שימש הגאון רבי יהושע פינק רב דחסידי בעלזא בבני ברק, אשר שימח את לב המלך בדברים מחכימים מטוב אוצרו הטוב | בליל פורים התקיימה מסיבת פורים מיוחדת לבחורים המבוגרים של החסידות בהשתתפות משב"ק האדמו"ר, הרב מיכל פירר | צפו בתיעוד ענק (חסידים)