הזמר משה דוד וייסמאנדל משחרר השבוע את הקליפ האחרון בסדרת 360Live, המתעדת את מופעו המרכזי בבנייני האומה. הקליפ החדש מציג ביצוע מיוחד לשיר 'תנו שבח', שבו משתתף הזמר יידל ורדיגר בדואט עם וייסמאנדל. השיר, המוקדש לכבוד שבת קודש, מבוצע בפני אלפי בני ישיבות שהשתתפו במופע. ההפקה המוזיקלית והניצוח בוצעו על ידי יואלי דיקמן, שהעניק למופע כולו מעטפת מוזיקלית מרשימה. השיר 'תנו שבח' הוא חלק מאלבומו של וייסמאנדל, והקליפ מתעד את הרגע המרגש מהמופע בו הקהל הרחב נטל חלק בחוויה מוזיקלית מיוחדת.

פרויקט 360Live מציע תיעוד מלא של מופע חי, בניגוד לקליפים בודדים הנפוצים בעולם המוזיקה. הבחירה לסיים את הסדרה בשיר 'תנו שבח' נעשתה במכוון - השיר, שנכתב במיוחד לכבוד השבת, נושא מסר של הודיה והלל המתאים לסיום מסע מוזיקלי זה. הדואט בין וייסמאנדל לורדיגר יוצר הרמוניה ייחודית המעשירה את הביצוע. הלחן נוצר על ידי יואל הערש פוקס, ואת הקליפ הפיק נטא לוין. ההפקה המוזיקלית של יואלי דיקמן, יחד עם מקהלת נשמה, משלבת את האנרגיה של המופע החי עם איכות הפקה גבוהה, ומאפשרת לקהל הרחב לחוות את הרגע המיוחד מהמופע.

סדרת 360Live של משה דוד וייסמאנדל הפכה לאחד הפרויקטים המרכזיים במוזיקה יהודית בתקופה האחרונה. כל קליפ בסדרה הציג היבט אחר מהמופע שהתקיים בבנייני האומה, והעניק לצופים הזדמנות להיחשף לחוויה המיוחדת של אותו ערב. עם סיום הסדרה, מתברר כי וייסמאנדל כבר עובד על שלב הבא בקריירה המוזיקלית שלו - הוא מתכונן לשחרר חומרים חדשים לקראת אלבומו השני, שצפוי להגיע בעתיד הקרוב.