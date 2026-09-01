במשרדי אגודת ישראל ברחוב פרס בירושלים התקיימה היום (יום ג') פגישה בין נציגי הסיעות המרכיבות את המפלגה, בהשתתפות נציגי חסידויות גור, ויז'ניץ, בעלזא ושלומי אמונים.

זו הפגישה הראשונה בין הצדדים מאז הבחירות המוניציפליות שהתקיימו לפני כשלוש שנים, בחירות שהותירו סדקים עמוקים בתוך המפלגה. ברקע: פעולותיהם של נציגי ויז'ניץ וגור במהלך אותן בחירות, כאשר תמכו במועמדים שלא היו מטעם אגודת ישראל במקומות שונים ברחבי הארץ. בולטת במיוחד העיר אלעד, שם תמכו בראש העיר יהודה בוטבול ולא במועמד המפלגתי ישראל פרוש.

על פי מה שנודע ל'בבלי', נציגי שלומי אמונים ובעלזא העלו בפגישה טענות חריפות כלפי עסקני גור וויז'ניץ. לדבריהם, מדובר בדפוס חוזר שבו לקראת בחירות מתנצלים ומבקשים סליחה, אך מיד לאחר הבחירות חוזרים לפעול באופן עצמאי ללא תיאום עם שאר הסיעות.

אחד מנציגי שלומי אמונים שהשתתף בפגישה אמר בחריפות: "אתם רוצים שנשכח הכל? איך אתה רוצה שהקהילות באלעד ישכחו? הם סובלים יום-יום בגללכם, את הנעשה אין להשיב. זה נזק לציבור החסידי לדורות".

האווירה בפגישה הייתה מתוחה ביותר, עם טונים צורמים וקולות מורמים. נושא נוסף שעלה היה ניהול כספי המפלגה, כאשר נציגי שלומי אמונים ובעלזא טענו שגור מנהלת את הכספים באופן עצמאי מבלי להתייעץ עם שאר הסיעות.

נציגי שלומי אמונים ובעלזא הבהירו בפגישה כי ללא "הפסקת הגניבה", כלשונם, של חשבון הבנק בו מוחזקים כספי המפלגה - "אין שום טעם להידבר בכלל".

בכיר באגודת ישראל מסר ל'בבלי' כי גור העבירו את כספי המפלגה לחשבון בנק חדש, שבו זכות החתימה נתונה רק להם, בניגוד לפסק בוררות שניתן בהוראת מועצת גדולי התורה שליט"א. "גם אם יבטיחו להפסיק עם זה, מי ערב לנו שזה לא יחזור על עצמו?", הוא תוהה.

יצוין כי הרקע להתכנסות זו, הראשונה מאז הבחירות המוניציפליות, הוא פניית גור לשלומי אמונים ובעלזא בבקשה לסייע להם במשא ומתן מול דגל התורה, במטרה למנוע פגיעה במקומה של ויז'ניץ ברשימה המשותפת לקראת הבחירות לכנסת.