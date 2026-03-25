בחסידות ויז'ניץ השיקו השבוע את קבוצת לב ויז'ניץ המיועדת לאברכים העמלים לפרנסתם • בכנס היסוד שנערך באשקלון השתתפו עשרות אברכים ואנשי עסקים בוגרי החסידות • המטרה: שימור הזיקה לחסידות גם מחוץ לכותלי הכולל (חרדים)
ממונטריאול הרחוקה מגיע הבשורה הקשה על פטירתו של הגאון רבי אשר גרינפלד זצ"ל, רב קהילת 'אמרי חיים' ויז'ניץ בעיר| המנוח זצ"ל מתלמידיו המובהקים של בעל 'שבט הלוי', היה נואם בחסד עליון ומנהיג נערץ שהקים עולה של תורה בעיר (דיין האמת)
המשטרה עצרה ארבעה בני נוער וחשוד בגיר נוסף בחשד שהשליכו חפצים לעבר הבניין ואנשי חסידות ויז'ניץ בבני ברק | המשטרה הודתה לאנשי החסידות על גילוי איפוק במהלך האירועים תוך הישמעות להוראות המשטרה - התנהלות שתרמה למניעת הסלמה ושמירה על שלום הציבור" | תיעוד מהפרעות (חדשות)
אבל כבד: בשעה האחרונה נפטר לבית עולמו המלחין החסידי רבי יצחק אונגר ז"ל מויז'ניץ, מגדולי מלחיני הניגונים בחצרות הקודש. הוא הלחין את 'מנוחה ושמחה' ועוד ניגונים רבים שהפכו לנכסי צאן ברזל בעולם החסידי | מסע ההלוויה מחר בקריית ויז'ניץ (דיין האמת)
עם חלוף שבעת ימי המשתה בנישואי נכדם של האדמו"רים מויז'ניץ ופרמישלאן, החתן הרב חיים רוזנבוים בן הרה"ג ר' דוד רוזנבוים, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' יעקב יצחק קליין | יהושע פרוכטר מגיש גלריית סיכום, החל משמחות שבע הברכות ע"י אבי הכלה, תלמידי הישיבות, חבורת בני אחי"ם, והשבע ברכות המרכזית לכלל החסידים, וכן ממוצאי שבת שבע ברכות בצל האדמו"ר (חסידים)