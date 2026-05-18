המערכת הפוליטית החרדית מתחילה להתחמם לקראת האפשרות לשינויים משמעותיים בהרכב הבא של המפלגות, כאשר כמעט כל מפלגה תבצע שינויים, אך אם עד עכשיו התעסקנו בעיקר בגזרת דגל התורה וש"ס, 'בבלי', חושף כעת (שני) את מאחורי הקלעים בגזרה החחסידית.

לאגודת ישראל יש בכנסת הנוכחית ארבעה נציגים, הראשון ברשימה שייך לפי המסורת לחסידות גור ובמשבצת הזו יושב יצחק גולדקנופף, לויז'ניץ יש גם נציג, שכיהן עד לאחרונה בסגנות משרד התרבות - יעקב טסלר, נציג חסידות בעלזא, שקיבל לאחרונה ג'וב יוקרתי במשרד התקשורת - ישראל אייכלר וכמובן יו"ר שלומי אמונים חה"כ מאיר פרוש ועד לא מזמן היה גם נציג לחסידות צאנז - משה רוט.

מאחורי הקלעים כבר מסומנים היורשים האפשריים לחברי הכנסת המכהנים. עם זאת, במפלגה מדגישים כי שום דבר עדיין לא הוכרע סופית, וההחלטות צפויות להתקבל רק ברגע האחרון.

במרכז הדרמה ניצבת שאלת עתידו של יו״ר יהדות התורה, יצחק גולדקנופף. בשלב זה טרם התקבלה הכרעה ברורה באשר להמשך דרכו, אולם במערכת הפוליטית הפנימית נתפס מוטי בבצ׳יק כיורש הטבעי והבולט ביותר. למרות זאת, גורמים באגודת ישראל מדגישים כי “בגור שום דבר לא סגור עד הדקה האחרונה”.

בויז׳ניץ מסתמן שינוי משמעותי: ח"כ יעקב טסלר צפוי לפנות את מקומו, כאשר מי שמסומן כמחליפו הוא שיקי מנדל, המשמש כיום כסגן ראש עיריית בני ברק, ומי שנחשב למקורב במיוחד להרה״צ רבי חיים מאיר הגר - בנו בכורו של האדמו״ר מויז׳ניץ לרפו״ש.

הפרט הפיקנטי בסיפור, הוא במידה ואכן ימונה, הוא צפוי להפוך לחבר הכנסת הצעיר ביותר באגודת ישראל אי פעם.

גם על גיזרת שלומי אמונים לא פסחו הדיבורים על חילופי דורות: השר מאיר פרוש עדיין לא החליט לגבי עתידו הפוליטי, אך אם וכאשר יפרוש הוא צפוי להיות מוחלף בידי בנו ישראל פרוש, מי שכיהן בעבר כראש עיריית אלעד ונחשב בשלומי אמונים לדמות ותיקה ומנוסה בזירה המוניציפלית והפוליטית.