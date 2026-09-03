לקראת ימי הרחמים והסליחות משחרר הזמר הצעיר אברהם יוסף הירש את קליפ הבכורה שלו - ביצוע מחודש לניגון החסידי המוכר 'קול דודי דופק'. הפרויקט, שמגיע בתקופה המתאימה ביותר בשנה, מציע חוויה מוזיקלית המשלבת את המסורת החסידית עם עיבוד עכשווי.

הירש, הפותח את דרכו בעולם המוזיקה המקצועי, בחר דווקא בניגון קלאסי זה שנוצר על ידי אנטשי פרידמן ובוצע לאורך השנים על ידי זמרים רבים. הביצוע החדש מעניק לניגון האהוב פרשנות טרייה ונוגעת. המילים 'קול דודי דופק' מבטאות את הכיסופים של עם ישראל לקשר עם הקב"ה, תחושה המתעצמת במיוחד בתקופת אלול וימי הרחמים.

בביצוע משתתף הזמר והיוצר דודי פולק, שמצטרף בדואט ומעניק לשיר עומק רגשי. פולק, המוכר כיוצר ומעבד, אחראי גם על העיבוד וההפקה המוזיקלית של הפרויקט. השילוב בין שני הקולות יוצר הרמוניה מיוחדת המעבירה את המסר הרוחני בצורה נוגעת ללב. העיבוד משלב צלילים חסידיים מסורתיים עם אנרגיה עכשווית, תוך שמירה על קדושת הניגון.

הליווי המוזיקלי מבוצע על ידי הקלידן יוסי אייזן, האחראי גם על הקולות והקלידים. אייזן, המוכר בעבודתו המוזיקלית המקצועית, יצר מעטפת צלילית עשירה ורגישה המוסיפה עומק לביצוע ומחברת בין המסורת החסידית לצליל המודרני.

את הקליפ הרשמי ביים, ערך וצבע הרשי סגל, שיצר חוויה ויזואלית מרגשת המשלימה את המוזיקה. הצילומים והעריכה מדגישים את הרגש והעומק של הביצוע. את עיצוב העטיפה ביצע זעירא, שיצר עיצוב ויזואלי מתאים לאופי החסידי של הפרויקט.

הפרויקט מצטרף לשורת היצירות המוזיקליות המשתחררות לקראת ימי הרחמים. הירש בחר להתמקד בקלאסיקה אהובה ולהעניק לה פרשנות חדשה, תוך שיתוף פעולה עם פולק, שזכה לתהודה רבה בשנה האחרונה עם פרויקטים מוזיקליים מרגשים.

הקליפ והשיר זמינים כעת בפלטפורמות הדיגיטליות, ומהווים תוספת משמעותית לרשימת השירים המיוחדים לימי הרחמים והסליחות. הירש, העושה את צעדיו הראשונים בעולם המוזיקה, מוכיח יכולת לגעת בלב המאזינים ומבטיח התחלה מבטיחה לקריירה מוזיקלית.