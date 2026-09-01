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תחקיר צה"לי

מפקד כוח מילואים הודח לאחר שחייליו השתתפו במניין בקוסרה

תחקיר צה"לי קבע כי השתתפות חיילים במניין עם מתיישבים במהלך מצור על משפחה פלסטינית גרמה נזק תדמיתי לישראל • המפקד קיבל הוראות מפורשות להימנע מכך אך אישר ללוחמיו להצטרף

מתוך התיעוד של התפילה עם החיילים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

השלים תחקיר בעניינו של מפקד כוח מילואים שחייליו תועדו משתתפים במניין תפילה במשותף עם מתיישבים בכפר קוסרה שבשומרון, והחליט להדיחו מתפקידו. כך דווח הערב (יום ג') בכאן חדשות.

התיעוד תועד בעת שמשפחה פלסטינית הייתה נתונה תחת מצור באותו מקום. הלוחמים, ממילואים של פיקוד העורף, נראו בתיעוד מתפללים יחד עם המתיישבים, שהיו קשורים למצור שהוטל על המשפחה.

המתיישבים שהטילו מצור על הכפר
המתיישבים שהטילו מצור על הכפר| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

ממצאי התחקיר העלו כי מפקד הכוח קיבל הנחיות ברורות ומפורשות שלא לאפשר כל פעולה שעשויה להתפרש כתמיכה בפעילות בלתי חוקית, ולשמור על הפרדה בין כוחותיו לבין המתיישבים. עם זאת, כאשר התבקש על ידי המתיישבים להשלים מניין לתפילה, נעתר המפקד לבקשה ואישר ללוחמים תחת פיקודו להצטרף למניין.

בצה"ל קבעו כי התיעוד גרם נזק תדמיתי ניכר למדינת ישראל, ונתפס בזירה הבינלאומית כביטוי לתמיכה צבאית בפורעים. על רקע ממצאים אלו הוחלט על הדחת מפקד הכוח מתפקיד הפיקוד שמילא. לגבי שאר הלוחמים נקבע כי לא יינקטו נגדם צעדים משמעתיים, לאחר שהתברר שפעלו על פי הוראות מפקדם.

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