בימי אלול אלה, כאשר עשרות אלפי חסידי ברסלב נערכים לקיבוץ ראש השנה באומן, הושקה מחרוזת מוזיקלית חדשה הנושאת את השם 'אומן טריפ 2'. ההפקה, בניצוחו של נחמן רוזנברג, כוללת שירי כיסופים ולהיטים המוקדשים לרבי נחמן מברסלב זיע"א, והיא מצטרפת לפסקול המסורתי של הנוסעים לאוקראינה לקראת החג.

המחרוזת נמשכת כ-11 דקות רצופות, ומשלבת עיבוד מוזיקלי עשיר המחבר בין צלילים חסידיים מסורתיים לבין הפקה עכשווית. רוזנברג, שאחראי על ההפקה המוזיקלית והעיבוד יחד עם איציק ברגר, הקפיד על מעטפת צלילית איכותית. התיכנותים בוצעו בידי יוחנן אורי ואיציק ברגר, עם תיכנותים נוספים של יונתן הרשקוביץ, המעניקים למחרוזת עומק טכני ומוזיקלי.

בהפקה משתתפים מספר זמרים מוכרים מעולם המוזיקה החסידית: משולם זושא, נותי פוקס, קלמי שוורץ ומוישי פרסברגר. הזמרים מעניקים ביצועים ווקאליים המשלבים רגש והתעוררות רוחנית, תוך שמירה על אופי המילים והלחנים המקוריים.

בחירת השירים במחרוזת משקפת את תקופת אלול, בה חסידי ברסלב מחפשים חיבור מעמיק לרבי ולקיבוץ ראש השנה. המחרוזת מעבירה את רגשות הכיסופים והציפייה דרך המוזיקה, ומכינה את השומעים לימים הנוראים. העיבוד משלב ניגונים מוכרים עם פרשנות מוזיקלית חדשה.

זהו הפרויקט השני בסדרה, לאחר שהמחרוזת הראשונה התקבלה בהצלחה בקרב חסידי ברסלב והפכה ללהיט בקרב הנוסעים לאומן. כעת, עם 'אומן טריפ 2', ממשיך רוזנברג במסורת ומעניק לציבור יצירה חדשה המשלבת את אווירת ראש השנה עם הפקה מוזיקלית מקצועית.

המחרוזת זמינה בפלטפורמות המוזיקה השונות ובאתרי השיתוף, ומהווה תוספת למגוון ההפקות המוזיקליות המלוות את הנוסעים לקיבוץ ראש השנה באומן. המחרוזת בת 11 הדקות מציעה חוויה מוזיקלית רצופה לקראת החג.