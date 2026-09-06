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מוזיקה חסידית

מני שטרייכר ומוישי מנדלסון: "פתח לנו שער"

הסינגל השלישי בסדרת "ימים נוראים": הזמרים מציגים את הפיוט הקלאסי שהולחן על ידי ר' משה גאלדמאן ז"ל, בעיבוד מחודש של מוישי ושרוליק מנדלסון

מוזיקה

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מוזיקה חסידיתימים נוראיםמוישי מנדלסוןמני שטרייכר

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