מני שטרייכר ומוישי מנדלסון: "פתח לנו שער"

מוזיקה חסידיתמני שטרייכר ומוישי מנדלסון: "פתח לנו שער"הסינגל השלישי בסדרת "ימים נוראים": הזמרים מציגים את הפיוט הקלאסי שהולחן על ידי ר' משה גאלדמאן ז"ל, בעיבוד מחודש של מוישי ושרוליק מנדלסוןבבבלי | 17:49מוזיקה00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.מוזיקה חסידיתימים נוראיםמוישי מנדלסוןמני שטרייכרהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:מחרוזת 'הבן יקיר לי' עם צביקי לויןבבלי|03.09.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםתקוע באיטליה: ראש הכולל פספס את הסליחות הראשונותיהודה פנחסי|03.09.26שבן לקוראן, מי יכול לקבל מציאות כזו? עזרו לנו כעת>>>אסף מגידו|מקודםמחרוזת חדשה לקראת ראש השנה באומןבבלי|03.09.26שרייסדור בפריסייל לפרוייקט ענק בשכונה חדשה >> אסף מגידו|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הירש ופולק: 'קול דודי דופק'הרשי גוטמן|03.09.26שבן חמש לקוראן? בן שלוש עשרה למסגד? מי יחזיר אותם הביתה? אסף מגידו|מקודםגשטטנר בסינגל חדש: 'שופר'בבלי|03.09.26שמה תקחו? רכב 7 מקומות או מטבח חדש? איזו הגרלה!!בבלי|מקודםמ"ממעמקים" לבמה מוגבהת; הצעד המפתיע בבעלזא לקראת הימים הנוראיםחיים רוזנבוים|03.09.26שמשתתפים בהצלת חיים וזוכים לרוגע כלכלי!בבלי|מקודם
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