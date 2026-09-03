בימי אלול אלו, כאשר הלבבות נפתחים לתשובה ולתפילה, יצא לאור פרויקט מוזיקלי מיוחד: מחרוזת 'הבן יקיר לי', שנוצרה עבור ארגון התמיכה ביתומים הנושא את אותו שם. המחרוזת משלבת זמרים מובילים מעולם המוזיקה החסידית יחד עם מקהלת ילדים, ומעבירה מסר עמוק של זעקת היתומים המתפללים לאביהם שבשמיים. בפרויקט משתתפים הזמרים צביקי לוין וזאנוויל ווינברגר, המעניקים ביצועים מלאי רגש, לצד הזמר אהרל'ה סמט. השילוב בין הקולות המנוסים יוצר חוויה מוזיקלית נוגעת ללב המתאימה לאווירת ימי הרחמים והסליחות.

חלק מרכזי במחרוזת שייך למקהלת נרננה, שקולות הילדים שלה מעניקים למחרוזת ממד רגשי מיוחד. חלק מהילדים במקהלה הם עצמם יתומים, והשירה שלהם מבטאת זעקה אמיתית של ילדים המתפללים לאביהם שבשמיים - תחושה המתעצמת בתקופה זו של השנה. המחרוזת נפתחת בניגון העתיק של חסידות ויזניץ, 'פינקי הזמנים וועבר', המוכר והאהוב בעולם החסידי. הניגון, המבטא כיסופים עמוקים לקשר עם הקב"ה, מקבל כאן פרשנות חדשה ונוגעת. הבחירה בניגון זה דווקא בתקופת אלול משקפת את החיפוש אחר חיבור עמוק יותר, שיתומים במיוחד מרגישים בו צורך.

העיבוד המוזיקלי של המחרוזת נעשה בידי יעקב רוזמרין, שיצר מעטפת צלילית עשירה המשלבת צלילים חסידיים מסורתיים עם אנרגיה עכשווית. העיבוד מחבר בין הניגונים הקלאסיים ללחנים מודרניים, תוך שמירה על העומק הרוחני והמסר החזק. הלחנים במחרוזת מתחברים זה לזה בצורה טבעית: מהניגון העתיק של ויזניץ, דרך לחנו של יעקב רוזמרין, ועד לקונספט שיצרו אהרל'ה סמט ומלבסקי. כל חלק מוסיף שכבה נוספת של רגש ומשמעות, ומשקף את המסע הרגשי של היתומים - מהכיסופים והגעגועים, דרך הזעקה והתפילה, ועד לתקווה ולאמונה. על ניצוח התזמור והמקהלה אחראי צביקי לוין, שהעניק למחרוזת את החותם המקצועי שלו והוביל את כל האמנים והמוזיקאים ליצירה מגובשת. הפקת הסאונד והמיקס בוצעו בידי שרוליק מוזס, העריכה המוזיקלית נעשתה על ידי חיים מנדי זלמן, והקונטרול בידי לייבי שרנסקי. ההפקה הוויזואלית הופקה על ידי מוישי אייזנשטיין ואושי פול ואליום, ונתי אלבר עיצב את הקליפ. המחרוזת משמשת גם כקמפיין מודעות לארגון 'הבן יקיר לי', שבראשותו עומד מורנו הרב שלמה צבי שליט"א, ומספק ליתומים בקהילה החרדית תמיכה רגשית, כלכלית וחינוכית. המחרוזת מזכירה את החובה שלנו כקהילה לדאוג ליתומים, במיוחד בתקופה זו כשכולנו מתפללים לאבינו שבשמיים.