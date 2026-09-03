ברקע ועידת קרן עולם התורה הסוגרת אירועים מפוארים לנגידי עמך ישראל מכל קצוות תבל במלון היוקרתי סטאי במזרח הכנרת, איצלה כץ חושף על התנהלות 'הקרן' מול מוסדות החינוך בישראל.

בעוד מספר מוסדות ("משולי המחנה") נהגו "לעקוץ" את מדינת ישראל בדיווחי כזב למשרד החינוך ומשרד הדתות, פקחי הקרן הם למעשה אברכים המכירים כל טריק אפשרי. במרבית המקרים - מנהלי המוסדות כלל לא מודעים כי הם חוו ביקורת מהקרן.

ההתנהלות כה קפדנית ומדוייקת, עד שאפילו ישיבת סלבודקה, העומדת בראשות רה"י הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, שמבקרה הם גם נשיאי הקרן, נשללה תקציבית לפרק זמן קצר בשל טעויות בדיווחי ההנהלה.

דרמה במצר הורמוז: איראן הצליחה לתקוף את החמקן האגדי יהודה פנחסי | 02.09.26

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים שלא ידעתם על התנהלות הקרן, מדיניות האפס כלפי תקציב פרסום ויח"צ ועוד.

מסר חד

רה"י הגר"ד לנדו ניצל את משא החיזוק שלו בטבריה לרגל הימים הנוראים, לליכוד השורות האמוניות בעיר, תוך שהוא מעביר מסר נוקב וחריף לראש הממשלה בנימין נתניהו. המנהיג הליטאי הישיש שב על המסר הברור לפיו, עולם התורה לא תלוי באף גורם פוליטי כזה או אחר - כולל רה"מ.

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, עם כל התיעודים, הפרטים והציטוטים המלאים מכנס החיזוק זנערך בטבריה.

ניצול הזדמנויות

הערב (חמישי) בעוד כשעה, תיערך בבית הלבן פגישה היסטורית של שורה ארוכה של מנהיגים רוחניים מהמגזר החרדי עם הנשיא טראמפ. מדובר באירוע היסטורי, במהלכו ישמע הנשיא באופן בלתי אמצעי על הצרכים של היהדות החרדית בארצות הברית.

בין הרבנים שהוזמנו לפגישה, ראש ישיבת לייקווד הגאון רבי מלכיאל קוטלר, האדמו"רים מסאטמר, האדמו"ר מבאבוב, האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, האדמו"ר מסקווירא ועוד. הסיבה הרשמית להזמנה מהבית הלבן - היא הסמיכות לחודש החגים היהודי.

מי שיזם את המפגש, הוא איש הקשר לקהילה היהודית בבית הלבן מרטין מרקס. המפגש עורר סערה בחוגים הפרו ישראליים המזוהים עם הימין של טראמפ. הרבה מהם טוענים בקול, כי חלק מהרבנים והאדמו"רים שהוזמנו לפגישה, הם אנטי ישראלים וחובבי ממדאני - ראש עיריית ניו יורק האנטישמי שגם טראמפ לא ממש סובל אותו.

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, עם כל הפרטים והדרמות שהתחוללו בארה"ב ברקע המפגש המתוקשר, וגם; למה האדמו"ר מסאטמר נענה להזמנת הנשיא האמריקני?

מחיר לא הגיוני

מחירי הדלק במדינת ישראל התייצבו במהלך השבוע על השיא הכי גבוה שלהם בכל הזמנים כשמחירו של ליטר בנזין בשירות עצמי נקבע ל-8.25 שקלים. הסיבה להתייקרות היא התנודות במזרח התיכון והחשש בשווקים הכלכליים שארצות הברית וישראל בדרך למלחמה כוללת, שלישית במספר מול איראן.

אמש (רביעי) חלה התקדמות במגעים בין משרד האוצר למשרד היועמ"שית, והיא אישרה לסמוטריץ' לבצע את ההפחתה. סמוטריץ' מתכוון לחתום על הצו כבר במהלך סוף השבוע הנוכחי.

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