אהרל'ה סמט משיק את הפרויקט החמישי בסדרת 'הייליגע מינוטן', שהפכה למסורת מוזיקלית נשגבת בעולם החסידי. הפעם הוא פונה אל שורשים עמוקים במיוחד: ניגון קדוש מבית מדרשו של מרן בעל הדברי אמונה זי"ע, שממנו ינק את הלחנים שעברו מדור לדור בחצרות הבנים שיבדלח"א, האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ומתולדות אהרן.

את הניגון הנשגב הלחין האדמו"ר משומרי אמונים זי"ע, חותנו של בעל הדברי אמונה, והוא מושר בחצרות תולדות אברהם יצחק ותולדות אהרן על הפיוט 'כבקרת רועה עדרו'. הניגון משקף את העומק הרוחני והחסידי של החצרות הללו, ומעביר מסר של קדושה ואמונה טהורה.

השיר מוקדש לעילוי נשמת המשב"ק ונאמן ביתו של רבינו זי"ע, איש החסד הרה"ח ר' שמעון ברוין ז"ל, ת.נ.צ.ב.ה. ההקדשה מעניקה לפרויקט משמעות נוספת של זכרון והנצחה לאיש שהיה קשור בקשר הדוק לבית המדרש ולרבינו.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע דייויד טויב, שהעניק לניגון מעטפת צלילית עשירה תוך שמירה על האותנטיות החסידית. את המיקס והמאסטרינג ביצע שלמה זלמן וועכטער, והגרפיקה נוצרה על ידי שמעון רוכמן SDR. השילוב בין ההפקה המקצועית לבין הנאמנות למקור יצר תוצר מוזיקלי המחבר בין המסורת הקדושה לבין צלילים עכשוויים.

סדרת 'הייליגע מינוטן' של אהרל'ה סמט ביססה את מעמדה כפרויקט מוזיקלי חשוב המביא ניגונים קדושים מהמסורת החסידית לקהל רחב. הפרויקט החמישי ממשיך את המסורת הזו ומעניק חוויה מוזיקלית רוחנית המחברת לשורשים העמוקים של החסידות.