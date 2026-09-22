לקראת חג הסוכות משיק איש החסד והמוזיקה שוקי סלומון סינגל חדש ומרגש במיוחד, בשיתוף עם אמן הקומזיצים המוערך מארצות הברית, יהודה גרין. זהו הסינגל הראשון שמוציא סלומון מאז פטירת אביו ע"ה השנה, והוא טומן בחובו סיפור אישי עמוק.

אביו של שוקי ז"ל חיבב והעריץ לאורך שנים רבות את יצירתו המוזיקלית של יהודה גרין. אחת ממשאלות ליבו הגדולות הייתה לזכות לראות את בנו עומד לצד גרין ומבצע עימו שיר משותף. כעת, בתוך ימי הרחמים והסליחות ולקראת חג האסיף, זוכה חלומו של האב ז"ל להתגשם.

מילות השיר לקוחות מתוך תפילה הזורמת ממעמקי הלב: "ריבונו של עולם, מלא משאלות ליבי לטובה ותן שאלתי, והפק רצוננו ותן שאלתנו" – תפילה פשוטה ועמוקה המבטאת את הבקשות והכיסופים שכל יהודי נושא עימו בימים אלו אל אבינו שבשמיים.

"ויהי רצון שאבינו שבשמיים ימלא את משאלות ליבנו לטובה, ישמע את תפילותינו, ונזכה במהרה לגאולה השלמה ולתחיית המתים", מייחלים השניים עם יציאת השיר לאור.

קרדיטים:

לחן: יהודה גרין

עיבוד והפקה מוזיקלית: דייויד טויב

צילום ועריכה: צביקי גרין