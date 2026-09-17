( צילום: כיכר השבת, צילום: שוקי לרר, צילום: באדיבות המצלם )

לקראת חג הסוכות הקרב ובא, הרשות לאכיפה במקרקעין יוצאת בפעילות אכיפה ממוקדת נגד הקמת מרפסות, קונסטרוקציות ותוספות בנייה בלתי חוקיות המסכנות את שלום הציבור. יודגש כי האכיפה אינה מכוונת כלפי סוכות ארעיות רגילות המוקמות לצורך קיום מצוות החג, אלא כלפי מבנים ותוספות בנייה החורגים מכך ומצריכים היתר בנייה כדין. במסגרת הפעילות שלחה הרשות מכתבי אזהרה לספקים, למסגריות ולקבלנים, ובהם הובהרה חובתם לפעול על פי הוראות הדין ולהימנע מביצוע עבודות ללא ההיתרים הנדרשים. במקביל, תבצע הרשות ברחבי הארץ פעילות יזומה לאיתור עבירות מסוג זה. במקרים שבהם יאותרו עבודות שבוצעו ללא ההיתרים והאישורים הנדרשים, יפתחו הליכי אכיפה כנגד המעורבים.

מרפסת סוכה בבני ברק על האוויר ( צילום: כיכר השבת )

כחלק מהמאמץ למנוע מראש הקמת תוספות בנייה בלתי חוקיות ומסוכנות, עיריית בני ברק, בשיתוף עם הרשות לאכיפה במקרקעין, פרסמה הודעה מיוחדת לתושבים מטעם רבני העיר. ההודעה מזהירה מפני הקמת מרפסות ותוספות בנייה ללא היתר ומפני הסכנות הכרוכות בכך, תוך שימוש בלשון חז"ל: "חמירא סכנתא מאיסורא" – חמורה הסכנה מהאיסור.

מכתב רבני העיר בני ברק ( צילום: באדיבות המצלם )

ברשות לאכיפה במקרקעין מדגישים כי הקמת תוספות בנייה ללא היתר או בניגוד לתנאיו מהווה עבירה על החוק, עלולה לסכן חיי אדם ולהביא, בין היתר, להוצאת צווים ולהטלת קנסות מנהליים שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים. בהתאם לנסיבות, האחריות לבנייה בלתי חוקית חלה הן על בעל הנכס והן על הקבלן המבצע.

בית הכנסת 'הליגמן' נחנך מחדש בבני ברק חיים כהן | 14.09.26

מהרשות לאכיפה במקרקעין נמסר: "מרפסת שמוקמת בלי היתר וללא אישור קונסטרוקטור היא לא פתרון זמני לחג, היא עלולה להיות סכנת חיים. אנו פועלים מול בעלי הנכסים, הקבלנים והרשויות המקומיות כדי לעצור את התופעה לפני שהבנייה מתבצעת. מי שבכל זאת יבחר לבנות בניגוד לחוק צריך לדעת שהרשות תהיה בשטח ותפעל בכל כלי האכיפה העומדים לרשותה."