חג, שבת, שוב חג – ובשלב מסוים כבר אין כוח לעוד מתכון עם רשימת קניות ארוכה. המתכון הזה מציע פתרון פשוט במיוחד: עוגיות אגוזים עם מרכז שוקולד שדורשות רק שלושה מרכיבים בסיסיים, בלי קמח, בלי ביצים ובלי חמאה. התוצאה היא עוגיות אגוזיות וזהובות עם מרכז שוקולדי עשיר, שמתאימות בדיוק להכנה מראש ולהוצאה לשולחן בסוכה לצד הקפה.

המרכיבים

השיר העליז בסוכה שהסתיים בטרגדיה מצמררת בבלי | 24.08.26

220 גרם אגוזי מלך טבעיים, לא קלויים ולא מומלחים

4 כפות (כ-60 מ"ל) סירופ מייפל טבעי

עד 150 גרם שוקולד מריר פרווה

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

טוחנים את אגוזי המלך במעבד מזון בפולסים קצרים, עד שמתקבלים פירורים קטנים במרקם שמזכיר קמח גס. חשוב לא לטחון יותר מדי כדי שלא יהפכו לממרח.

מעבירים 220 גרם מהאגוזים הטחונים לקערה, מוסיפים את המייפל ומערבבים היטב. כשלוחצים מעט מהתערובת בין האצבעות היא אמורה להידבק ולהחזיק יחד. אם היא יבשה ומתפוררת מדי, אפשר להוסיף עוד מעט מייפל.

יוצרים מהתערובת כ-12 כדורים ומניחים במרווחים על התבנית. בעזרת גב כפית יוצרים שקע עמוק ורחב במרכז כל כדור. מעצבים ומחליקים מעט את השוליים כך שתתקבל צורת עוגייה עגולה עם גומה במרכז.

אופים 12-16 דקות, עד שהעוגיות יציבות ומקבלות גוון זהוב עדין. מוציאים ומניחים להן להתקרר ולהתייצב על התבנית.

ממיסים את השוקולד המריר בפולסים קצרים במיקרוגל, תוך ערבוב בין חימום לחימום, עד לקבלת שוקולד חלק. ממלאים כל שקע בשוקולד המומס ומניחים לשוקולד להתייצב. אם ממהרים, אפשר להכניס לזמן קצר למקרר.

וזה הכול: שלושה מרכיבים, בלי מיקסר ובלי ביצים – עוגייה אגוזית ועשירה עם מרכז שוקולד שקשה מאוד להשאיר שלם עד שהאורחים מגיעים.

בתאבון!