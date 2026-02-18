עוגיות אינן סתם קובצי טקסט קטנים שנשמרים בדפדפן - הן אחד הכלים המשפיעים ביותר על חוויית הגלישה ועל השאלה מי יודע עלינו ומה | מאז שנחשפו פרשות מתוקשרות כמו זו של פייסבוק ב־2011, הפכו העוגיות לסמל של מאבק בין נוחות טכנולוגית, לפרטיות אישית | כיום, בעקבות רגולציה מחמירה ודפדפנים שמגבילים עוגיות צד שלישי, האינטרנט נכנס לעידן חדש שבו הגולש מקבל יותר שליטה (טכנולוגיה)
חוף הים, יער קסום או פארק השעשועים השכונתי | לא משנה לאן יוצאים, תמיד כיף לשלוף קופסה עם משהו טעים, טרי ומושקע שהכנתם בבית | הנה חמישה מתכונים קלים שכל המשפחה תאהב, בלי יותר מדי כלים, בלאגן או הפתעות (אוכל)