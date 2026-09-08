הכמות מספיקה לחמש תבניות אינגליש קייק.

רשימת מצרכים

10 ביצים

2 כוסות סוכר

כוס דבש

כוס שמן

כוס מים רותחים

כפית סודה לשתייה

2 כפות קפה נמס

כף ליקר

כפית קינמון

חצי כוס יין אדום מתוק

2 חבילות אבקת אפייה

4 כוסות קמח

שלבי ההכנה

1. מפרידים את הביצים לחלמונים וחלבונים. את החלבונים מעבירים לקערת המיקסר ומקציפים יחד עם כוס אחת מהסוכר, עד שמתקבל קצף יציב ואוורירי.

2. בקערה נפרדת מקציפים את החלמונים עם כוס הסוכר השנייה. במהלך ההקצפה מוסיפים בהדרגה את השמן, ולאחר מכן את הדבש.

3. ממיסים את הקפה הנמס בכוס עם המים הרותחים. מוסיפים לתוך הכוס את כפית הסודה לשתייה ומיד יוצקים את התערובת לקערת החלמונים – חשוב לעשות זאת במהירות, לפני שהתערובת מתחילה להתסוס ולגלוש מהכוס.

4. מוסיפים לקערת החלמונים את הליקר, הקינמון, היין והקמח, ומערבבים היטב עד שמתקבלת בלילה אחידה.

5. מוסיפים בהדרגה את בלילת החלמונים אל קצף החלבונים, ומערבבים בתנועות עדינות כדי לשמור על האווריריות של הקצף.

6. מוסיפים את אבקת האפייה ומערבבים בעדינות ובמהירות נמוכה, רק עד שהאבקה נטמעת היטב בבלילה.

7. מחלקים את הבלילה בין חמש תבניות אינגליש קייק שרופדו מראש בנייר אפייה.

8. אופים בתנור שחומם מראש לחום של 180 מעלות, למשך כארבעים דקות, עד שהעוגות מקבלות גוון זהוב-חום ונראות אפויות לגמרי. בהתאם לסוג התנור, ניתן לסובב את התבניות במהלך האפייה כדי להשיג אפייה אחידה יותר.

מצננים מעט, פורסים ומגישים. הריח המופלא כבר יעשה את שאר העבודה.

שנה טובה ומתוקה!

בתאבון!