נתניהו: איראן תספוג מכה שלא מדמיינת | הדברים המלאים

ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר אזהרה חריגה כלפי איראן במהלך אירוע הרמת כוסית לראש השנה שנערך בישיבת הממשלה. "אם איראן תעשה טעות ותתקוף אותנו היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת", הצהיר ראש הממשלה, והוסיף: "אנחנו נחושים להשלים את המשימה של הפלת המשטר - סופו קרב".

בדברי הברכה לראש השנה, סקר נתניהו את ההישגים הביטחוניים של השנה החולפת: "אנחנו בפתחו של ראש השנה, ויותר מתמיד מדינת ישראל נמצאת בראש. בזכות ההחלטות המושכלות והאמיצות שקיבלנו יחד בשולחן הזה, בזכות גבורת לוחמינו, בזכות עמידת עמנו - השגנו הישגים כבירים".

לדבריו, "ישראל חזקה מאי פעם, אויבינו חלשים מאי פעם. יחד עם ארצות הברית, השגנו הישגים כבירים בהרחקת איום קיומי מעל ראשנו. הרחקנו מעלינו פצצות אטום וטילים בליסטיים ופגענו בציר האיראני בעוצמה רבה".

נתניהו הבהיר את עמדת ישראל הנחושה: "אנחנו נחושים להגן על עצמנו, אנחנו נחושים להכות באויבינו. הם לא תוקפים אותנו. איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן, היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו. היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו".

ראש הממשלה פנה אל אויבי ישראל במסר ברור: "אני אומר לאויבינו: אל תתעסקו איתנו. העם הזה יודע להתאחד ברגעי מבחן, והוא כרגע המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ויש אומרים גם מעבר לו".

נתניהו הביע הוקרה ללוחמי צה"ל: "אני רוצה מכאן לברך את חיילי צה"ל הגיבורים, את זרועות הביטחון שעמלים כל הזמן. אנחנו מחסלים מחבלים כל הזמן גם בלבנון, גם בעזה, גם ביהודה ושומרון".

בסיום דבריו, התייחס ראש הממשלה למטרה האסטרטגית הגדולה: "ההישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים. אני מתכוון בראש ובראשונה להפלת המשטר. המשטר הזה באיראן - סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע. ויש עוד משימה להשלים, שאנחנו נחושים להביאה. הדבר הזה ישנה סופית את פני המזרח התיכון ואת תולדות עמנו. אנחנו יודעים שאנחנו נחושים לעשות זאת, ואנחנו נחושים ויודעים שאנחנו מסוגלים לעשות זאת".

נתניהו סיים בברכה: "לכן אני אומר: תכלה שנה וקללותיה, ותבוא שנה עם ברכותיה - ברכות גדולות יותר משאי פעם היו לנו. שנה טובה לעם ישראל".