רשויות המשפט באיראן מגבירות בימים אלה את ההכנות להוצאתו להורג של עלירזא ספאחי, מפגין שנעצר בגל המחאות הרחב שפקד את המדינה בחודש ינואר האחרון. כך דווח ברשת 'איראן אינטרנשיונל' בהסתמך על מקור המעורה בפרטי המקרה.

על פי הדיווחים, ספאחי הועבר לאחרונה לאגף הבידוד והצינוק 'אלף-טא' בבית הכלא, מהלך המסמל בדרך כלל את השלבים האחרונים לפני ביצוע גזר דין מוות. ההעברה מתרחשת שבועות בודדים לאחר שניצל ברגע התשעים מביצוע העונש - כאשר במהלך ההכנות לתלייה חווה מצב חירום רפואי קשה, דקות ספורות בטרם היה אמור לעלות על גרדום ההוצאה להורג. הוא פונה בדחיפות לטיפול רפואי בבית החולים 'אל-זהרא', ולאחר שמצבו התייצב הושב לתאו בכלא.

האירוע הדרמטי בו נמנעה ההוצאה להורג ברגע האחרון התרחש בסוף חודש יולי, אז היה אמור ספאחי להיענש יחד עם נאשמים נוספים שנעצרו במסגרת מה שמכונה "תיק כיכר עליח'אני" בעיר איספהאן.

באותו בוקר בו אושפז ספאחי בדחיפות, הוצאו להורג שני מעורבים אחרים באותו תיק, ביניהם בן דודו אבולפזל ספאחי ונאשם נוסף בשם אמירחוסיין ספארי חוסיינאבאדי. התיק כולל שורה ארוכה של נאשמים שנעצרו במהלך הפרות סדר והפגנות נגד השלטון, כאשר ארגוני זכויות אדם מדווחים כי בתחילה נגזרו עונשי מוות על 15 מעורבים, מתוכם חמישה כבר הוצאו להורג בפועל עד כה, ועונשו של נאשם אחד בלבד בוטל.

ההתפתחות האחרונה מתרחשת במקביל למאבק משפטי מורכב שמנהלת סנגוריתו של ספאחי, עורכת הדין שהרזאד שהבאזי. לדבריה, על אף שסניף 39 של בית המשפט העליון באיראן קיבל את בקשתה והורה על קיום דיון חוזר ובחינה מחודשת של כלל הראיות בתיק תוך שמירה על זכויות ההגנה של מרשה, בית המשפט המהפכני באיספהאן בחר להתעלם מההנחיה. הערכאה המקבילה דחתה את הדיון החוזר על הסף, אפילו מבלי לקיים דיון פרוצדורלי או לשמוע את טיעוני ההגנה, והעבירה את תיקו של ספאחי ישירות לאגף הוצאת לפועל של גזרי הדין. עורכת הדין הבהירה כי בכוונתה להגיש בקשה נוספת למשפט חוזר, תוך מיצוי כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה כדי למנוע את ההוצאה להורג הצפויה.

בקהילה הבינלאומית ובארגוני זכויות האדם עוקבים בדאגה עמוקה אחר ההתפתחויות בתיק זה ובפרשת "כיכר עליח'אני" בכלל. ארגון 'אמנסטי אינטרנשיונל' כלל בעבר את ספאחי ברשימה של שמונה נאשמים בתיק שנמצאים בסכנה מיידית להוצאה להורג. בארגון הגדירו את המשפט הקבוצתי שנערך לנאשמים כאירוע בלתי הוגן בעליל שנעדר סממנים בסיסיים של משפט צדק, והדגישו כי המשטר האיראני מנסה להגביר את השימוש בעונש המוות ככלי הרתעתי שנועד לדכא בכוח כל גילוי של מחאה אזרחית או התנגדות לשלטון במדינה.