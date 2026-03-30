למרות שבמשך שנים ראש הממשלה נתניהו התנגד לחוק, שהוצע על ידי השר לשעבר ליברמן, הערב הוא תמך בחוק של סיעת עוצמה יהודית, שעבר כעת בקריאה שניה ושלישית, לקול קריאות המחאה של חלקים באופוזיציה (חדשות, פוליטי)
שר הביטחון חתם על צו נגד "האיש העשיר באיראן" ופלטפורמות הקריפטו שלו בשל מימון משמרות המהפכה, כך לפי דיווח בישראל | המטרה היא חסימת נכסים והשחרת רשתות הלבנת הון נגד האיש שבעבר נגזר עליו באיראן עונש מוות, וכיום מסייע למשמרות המהפכה (חדשות)
נובמבר 2025 ייזכר כתקופה של הסלמה חסרת תקדים במדיניות הענישה | מאות בני אדם איבדו את חייהם בתוך ימים ספורים -
גל ההוצאות להורג יצר אקלים של פחד ואיום מתמיד על האוכלוסייה - ומה האו"ם עושה בנוגע לאותה מדינה שיאנית הרציחות? (חדשות בעולם)
הנשיא תקף מחוקקים דמוקרטים שקראו לחיילים לסרב לפקודות לא חוקיות, כתב כי מדובר ב“בוגדים” וב“התנהגות מרדנית שדינה מוות”, שיתף פוסטים שקראו “לתלות אותם” – והבית הלבן נאלץ להבהיר כי לא התכוון באמת להוצאה להורג (בעולם)
בית משפט בסין גזר היום עונש מוות על שר החקלאות לשעבר עם דחייה לשנתיים | גורמים במערב מעלים סימני שאלה קשים על עצמאות בתי המשפט בסין והמהירות בה נקבעה הרשעתו של השר וגזר דינו לאחר מכן | זו הסיבה לגזר הדין הכבד (בעולם)
טיילר רובינסון, רוצחו של צ'רלי קירק, הופיע אמש בבית המשפט בשיחת וידאו בה היה נוכח גם התובע | התביעה אמרה לשופט כי היא דורשת עונש מוות כנגד הנאשם | השופט הורה להעמיד עורך דין שיגן על זכויותיו של הרוצח |כך הגיב רובינסון להקראת האישומים (בעולם)
טיילר רובינסון, האיש שרצח את המשפיען הימני צ'רלי קירק עומד בפני מספר אישומים חמורים שיוגשו כנגדו בבית המשפט ביוטה | לפי הדיווח, הפרקליטות מתכננת להגיש כנגדו בין היתר אישום בעבירת רצח בנסיבות מחמירות, אישום שצפוי לסלול את הדרך לעונש מוות | גם אם המדינה לא תטיל עונש מוות, הפרקליטות הפדרלית תוכל לדרוש זאת במשפט נפרד (בעולם)
הפרקליטות האמריקנית מתכננת לדרוש עונש מוות נגד רוצח הישראלים בשגרירות האמריקנית בוושינגטון בחודש מאי האחרון | לפי הדיווח ב-CNN, התביעה תצטרך להוכיח את המניע האנטישמי - ולא אנטי-ישראלי, כדי שהבקשה תתקבל על ידי בית המשפט (חדשות)
בקהילה היהודית באיראן טענו כי במהלך השבוע האחרון, עם תום המלחמה מול ישראל, עשרות יהודים נעצרו - אך בימים האחרונים מרביתם שוחררו| בהודעה שהופצה לחברי הקהילה נאמר כי "יש לשמור על פרופיל נמוך ולא להביע דעה על המלחמה" (בעולם)
בריאיון שהעניקה הבוקר, טענה הבכירה לשעבר בפרקליטות, שהייתה חלק מהצוות שמטפל בהגשת כתבי האישום למחבלים שהשתתפו בטבח הנורא בעוטף עזה, שיש להשית על המחבלים עונש מוות. היא הסבירה מדוע ההליך עדיין מתעכב (משפט)