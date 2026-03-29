שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם על צו חריג המגדיר את המיליארדר האיראני באבק זנג'אני כפעיל טרור, כך עולה מחשיפה של אתר ynet.

יחד עם זנג'אני, שהיה בעבר האיש העשיר ביותר באיראן, הוכרזו שלוש פלטפורמות להעברת מטבעות דיגיטליים שבשליטתו כארגוני טרור. מדובר בפלטפורמות ZEDPAY ,ZEDXION ו-ZEDCEX, אשר שימשו כזרוע פיננסית להעברת כספים עבור משמרות המהפכה.

ההחלטה התקבלה בעקבות המלצת גופי המודיעין והמטה ללוחמה כלכלית במשרד הביטחון. המהלך נועד לאפשר פעולות אופרטיביות נגד תשתיות אלה, הכוללות הקפאת חשבונות דיגיטליים והשחרתם במאגרי מידע פיננסיים עולמיים. דגש מיוחד ניתן לפלטפורמת ZEDPAY, אשר בניגוד לאחרות, טרם הוגדרה כארגון טרור על ידי הממשל האמריקני. ישראל עדכנה את ארצות הברית ובריטניה בפרטי המהלך.

לפי 'ויינט', מממצאי המודיעין עולה כי זנג'אני הפך לגורם דומיננטי החל מהמחצית השנייה של שנת 2024 בתיווך עסקאות נפט עבור משמרות המהפכה, שהיקפן נאמד בכ-600 מיליון דולר. לצורך כך הוא הפעיל רשת מורכבת של "בנקאות צללים" המבוססת על חברות קש בסין ותשלומים בקריפטו, ואף רכש זהב בטורקיה עבור המשטר.

פעילות זו חיונית עבור משמרות המהפכה, שזקוקים להמרת הכנסות הנפט לריאל איראני כדי לממן את תקציבם השנתי העומד על כ-5 מיליארד דולר.

שר הביטחון כ"ץ התייחס להחלטה ומסר כי "איראן מנוהלת כיום בפועל על ידי ארגון הטרור משמרות המהפכה, שמפעילים רשתות מימון והלבנת הון בהיקפים עצומים כדי להזין טרור ברחבי העולם". לדבריו, "לצד התקיפות הנרחבות של צה״ל בזירות השונות, אנחנו פועלים בכל הכלים - צבאיים, מודיעיניים וכלכליים - כדי לפגוע אנושות ולהחליש את ראש הנחש האיראני". השר הוסיף כי "רשתות הלבנת ההון והפלטפורמות הפיננסיות הללו הן חלק בלתי נפרד ממערך הטרור, ואנחנו נמשיך לחשוף, לפגוע ולנתק את מקורות המימון שלהן. המסר ברור: מי שמסייע למשטר האיראני ולשלוחותיו - ישלם מחיר כבד מנשוא".

לזנג'אני היסטוריה מורכבת עם המשטר בטהרן. בשנת 2013 הוא נעצר בחשד למעילת ענק בסך 2.8 מיליארד דולר מכספי המדינה, ובמרץ 2016 אף נגזר עליו עונש מוות בגין "הפצת שחיתות בעולם". זנג'אני, שעמד בראש תאגיד הענק "סורינט", טען אז כי לא העביר את הכספים משום שחשבונותיו נחסמו עקב הסנקציות הבינלאומיות. בסופו של דבר בוטל גזר הדין והומר ל-20 שנות מאסר לאחר שהסכים לסייע בהשבת הכספים. הוא שוחרר מהכלא בשנה שעברה ומאז שב לשתף פעולה עם השלטונות.

צעד זה מצטרף לסנקציות שהטילו מדינות נוספות על המיליארדר. בסוף חודש ינואר הכריז משרד האוצר האמריקני על זנג'אני ועל שתי פלטפורמות קריפטו שבבעלותו כגורמי טרור, ובתחילת פברואר הצטרף לכך משרד החוץ הבריטי שהגדיר אותו כמפר זכויות אדם. הסנקציות הבינלאומיות נגדו כוללות הקפאת נכסים ואיסור כניסה למדינות אלה.