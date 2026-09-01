מארק תיסן, בעל טור שמרני בעיתון "וושינגטון פוסט" ולשעבר כותב הנאומים הבכיר של נשיא ארה"ב לשעבר ג'ורג' בוש הבן, פרסם ביקורת חריפה נגד מקור אנונימי שהעביר מידע מסווג לעיתונו. תיסן כינה את המקור "בוגד" ודרש להעמידו לדין פלילי.

הביקורת התייחסה לכתבה שפורסמה בעיתון ביום ראשון האחרון, ובה נמסר כי בכירים בצבא ארה"ב הזהירו את שר ההגנה פיט הגסת' מפני המשך פעולות צבאיות נרחבות נגד איראן. לפי הדיווח, הבכירים הביעו חשש שפעילות כזו עלולה לפגוע ביכולת ארה"ב להתמודד עם איומים בזירות נוספות, לרבות בתחומה.

הכתבה התבססה על מסמך מסווג מיום 14 באוגוסט, שהופיע במהדורה סודית של ספר ההנחיות של שר ההגנה. המידע הועבר לעיתון על ידי מקורות אנונימיים המכירים את ההערכה הצבאית.

תיסן הגיב בחריפות ברשת X וכתב: "מי שהדליף את זה הוא בוגד וצריך להעמיד אותו לדין". בכך תקף למעשה את המקור ששימש את חטיבת החדשות של אותו עיתון שבו הוא עצמו מפרסם את מאמריו.