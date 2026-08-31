שיטפון קטלני בגרנד קניון: גשרים נהרסו ומטייל נספה

אסון טבע קשה פקד בסוף השבוע האחרון את הפארק הלאומי גרנד קניון שבמדינת אריזונה שבארצות הברית, כאשר שיטפונות פתאומיים גרמו להרס נרחב ולמותו של מטייל אחד.

הסופות שפקדו את אזור קניון ברייט אנג'ל ופנטום רנץ' הביאו עמן שיטפונות עזים שהרסו גשרי הולכי רגל, פגעו קשות בתשתיות אספקת המים ואילצו את הרשויות לפנות עשרות מטיילים שנתקעו באזור.

צוותי החילוץ חילצו מנהר הקולורדו, בסמוך לאזור קריסטל רפידס, את גופתו של גבר בן 46. הנהלת הפארק הבהירה כי הערכה ראשונית שדיברה על כעשרים נעדרים הייתה אומדן ראשוני בלבד ולא נתון מדויק.

עד שעות אחר הצהריים של יום ראשון פונו מהאזור לפחות 62 בני אדם. צוותי החילוץ ערכו סריקות אוויריות נרחבות באמצעות מסוקים לאורך מסלול צפון קאיבאב ובאזור נהר הקולורדו.

הסופות שהחלו בשעות הבוקר של יום שבת גרמו לנזקים כבדים ביותר למערך התשתיות בפארק. כמעט כל הגשרים המיועדים להולכי רגל מעל נחל ברייט אנג'ל נהרסו כליל, וזרמי המים הרחיבו את אפיק הנחל באופן משמעותי.

זוג מטיילים שהיו במקום תיארו כיצד במהלך פינויים הם ראו בעיניהם את הגשרים שעברו עליהם רק דקות ספורות קודם לכן נסחפים על ידי מי השיטפון.

הנהלת הפארק הודיעה על ביטול הלינה במלונות החל מיום שני, ניתקה את אספקת המים במתחמי המחנאות והטילה איסור מוחלט על הבערת אש ושימוש במנגלים.

דוברת הפארק, ג'ואל בירד, הבהירה כי המטיילים שטרם אותרו הם כאלה שטיילו באזורים הפנימיים או באזור צפון קאיבאב ופנטום רנץ'.

כתוצאה מהשיטפון נחסמה התנועה בנהר הקולורדו עקב כמויות גדולות של סחף ומבני מתכת שנגררו למים. תנאי מזג האוויר ביום ראשון התמקדו בעיקר בצד הצפוני של הקניון, עם משקעים שהגיעו לעד 2.5 סנטימטרים בשעה.

הנהלת הפארק הזהירה מפני סופות נוספות שעלולות לגרום לשיטפונות נוספים, למפולות סלעים ולשינויים בתנאי המסלולים ובנהר. הפארק פתח מוקד טלפוני לקבלת מידע מהציבור, אך נכון לעתה לא אותרו נעדרים נוספים מעבר לגבר שגופתו חולצה מהנהר.