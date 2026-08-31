תקרית יוצאת דופן התרחשה במוצאי שבת האחרון בשדה התעופה הבינלאומי בפורטסמות' שבמדינת ניו המפשייר, כאשר נער בן 17 פרץ בשכרות לשטח השדה במהלך מרדף משטרתי, התנגש בטרקטור ובמטוס שחנה במקום, ולבסוף נעצר.

על פי הודעת משטרת המדינה, האירוע החל סמוך לשעה 20:00 בערב, כאשר שוטר ניסה לעצור רכב פורד מוסטנג שחור מדגם 2008, שהיה מעורב לפי החשד במספר עבירות שדווחו באזור. הנהג, וויאט סילי בן 17 מהעיר רוצ'סטר, בחר להימלט מהמקום במקום לעצור.

על פי דיווח המשטרה, "המוסטנג, שנסעה באותה עת ללא אורות, פרצה דרך הגדר ההיקפית של נמל התעופה הסמוך ונסעה ברחבת חניית המטוסים". במהלך נסיעתו הפרועה בשטח שדה התעופה, הרכב פגע בטרקטור ולאחר מכן התנגש במטוס קטן שהיה ריק וחונה, עד שהצליחו לעצור אותו.

הנער נעצר ופונה לבית חולים לבדיקה רפואית, שם התברר כי היה שיכור בעת האירוע. למזלו, מלבדו לא נפגע איש. נגד הנער הוגשו אישומים רבים, ובהם נהיגה בשכרות, נהיגה בשכרות בנסיבות מחמירות, אי ציות לפקודת שוטר ונהיגה פזיזה. הוא צפוי להתייצב לדין בבית המשפט ב-9 בספטמבר הקרוב.