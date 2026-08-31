ארגון 'השומרים' במנהטן דיווח הלילה (בין יום ראשון לשני) על אירוע תקיפה אנטישמי חמור שהתרחש בלב מנהטן, שבו יהודי חרדי הותקף ונשדד ללא כל התגרות מצדו.

האירוע התרחש בסמוך לשעה 17:45 בערב, בצומת רחוב 47 מערב והשדרה השישית – אזור מרכזי הסמוך לבורסת היהלומים. היהודי הלך ברחוב כשאדם זר ניגש אליו בפתאומיות והחל לקלל אותו בקללות אנטישמיות קשות.

תיעוד ממצלמות האבטחה מראה כיצד התוקף ניגש ללא אזהרה, חטף את כובעו של הקורבן והכה אותו בעוצמה בצד ראשו. המכה גרמה לחבלות ופציעות באזור הרקה.

לאחר המכה, ניסה הנפגע לצלם את התוקף בטלפון הנייד שלו כדי להעביר את תמונתו לרשויות הביטחון. התוקף התנפל עליו בשנית, חטף את המכשיר מידו, השליך אותו בכוח לקרקע ונמלט מהמקום. שני עוברי אורח שהיו עדים למעשה מיהרו לסייע לקורבן, רדפו אחרי החשוד ויצרו קשר מיידי עם המשטרה ועם מוקד 'השומרים'.

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עם קבלת הדיווח, הגיעו עשרות מתנדבי 'השומרים' לאזור וערכו סריקות בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ניו יורק. הפעילות המהירה הובילה למעצרו של החשוד תוך זמן קצר. בשל האופי האנטישמי של המעשה, הועבר התיק ליחידה לחקירת פשעי שנאה, והחשוד הואשם בשוד ובתקיפה על רקע שנאה.

אולם למרות חומרת האישומים והחשש הגובר בקהילה מגל האנטישמיות בניו יורק, שוחרר החשוד כעבור שעות ספורות בלבד ללא ערבות כספית. ההליכים המשפטיים נמשכים, אך השחרור המהיר פגע בתחושת הביטחון של התושבים. הקורבן נותר מזועזע ומביע חשש עמוק לשלומו בעת שהותו ברחובות העיר ובמקום עבודתו. ארגון 'השומרים' הודה למשטרה וליחידת פשעי השנאה על הפעילות המהירה שהובילה למעצר.