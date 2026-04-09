בבית המשפט במנהטן הודה אמש המחבל בכוונה לרצוח כמה שיותר יהודים ביום השנה לטבח ה-7 באוקטובר ולבצע פיגוע תופת במרכז העולמי של חב״ד | כל הפרטים על המצוד הדרמטי, ההקלטות המפלילות והעונש הכבד שצפוי למחבל (חרדים)
כפי שפרסם לראשונה כתבנו, הערב צפוי להתקיים הפגנת ענק של כלל הציבור החרדי בארה"ב מול הקונסוליה הישראלית במנהטן בראשות האחים האדמו"רים מסאטמר ועוד רבנים, במחאה על גזירת גיוס בני הישיבות והמעצרים בארץ הקודש | כל הפרטים והמודעות, וכן תיעוד מאסיפת העסקנים כאן ב'בבלי' (חרדים)
כל יהדות הגולה מתלכדת: האחים האדמו"רים מסאטמאר יצאו בקריאה נרגשת לרבבות החסידים לצאת ביום ראשון למחות מול הקונסול הישראלי במנהטן – "הושע נא למען דתך למען לומדי התורה בארץ הקודש" | במקביל, עסקני החצרות פוקדים בימים אלו את מעונם של גדולי ישראל מהחוגים הליטאים, במטרה להורות לתלמידיהם, בני הישיבות להצטרף למחאה האדירה | מדובר בצעד נדיר של אחדות בקרב המחנות, המעיד על חומרת השעה ותחושת אחריות משותפת למען עולם התורה (חרדים)
אלפי חרדים תושבי ארה"ב הפגינו מול הקונסוליה הישראלית במנהטן במחאה חסרת תקדים על גיוס בני ישיבות בארה"ק | העצרת אורגנה בהוראת האדמו"ר מסאטמר ובשיתוף בד"צ התאחדות הרבנים בארה"ב וקנדה | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
בהוראת האדמו"ר מסאטמר, חברי בד"צ התאחדות הרבנים בארה"ב וקנדה, יצאו בקריאה לרבבות היהודים המתגוררים בארה"ב להתאסף להפגנת מחאה במנהטן נגד גזירות הגיוס והתנהלות המשטרה בישראל בעקבת מעצרם של תלמידי ישיבות בעוון לימוד תורה | כל הפרטים (חרדים)
שעות לאחר מסע הרצח המחריד בגורד שחקים בלב מנהטן, שגבה את חייהם של ארבעה נרצחים בהם דמות בולטת בקהילה האורתודוקסית בעיר, מתבררים פרטי המקרה | היורה פתח באש במגדל שבו שוכנים משרדי ליגת הפוטבול הלאומית זאת לאחר שניסה להגיע למשרדיה, אך התבלבל במעלית והגיע לקומה הלא-נכונה (בעולם)
בצעד היסטורי התאגדו מספר אדמו"רים בעיר מנהטן, בדינר מיוחד לטובת ארגון 'טעג' - ארגון לסינון אינטרנט כשר בארה"ב | האדמו"ר מבאבוב אשר יצא מגדרו, והופיע בכינוס, נשא נאום חוצב להבות אש, שגרם לנדיבים להוזיל סך של 2 מליון דולר לטובת הארגון (חסידים)
משקיע מטבעות קריפטוגרפים חטף ועינה איש עסקים איטלקי צעיר, לצורך סחיטה וקבלת הקודים של מטבעות הקריפטו בו החזיק הקרבן | הסיפור המצמרר נחשף בזמן שהנחטף הצליח לברוח לרחוב, ורץ לעבר קצין משטרה - לו סיפר את סיפורו | בדירה התגלו זוועות שהעידו על התופת שעבר האיטלקי הצעיר (בעולם)
מאז שסיים את תפקידו לפני כמעט 40 שנה, היה נתניהו הבעלים הרשמי של הדירה המשמשת את שגריר ישראל בארה"ב והמדינה הסדירה רק לאחרונה את הבעלות מול הקשיים שהערימה הנהלת הבנין | שווי הדירה הכפיל את עצמו במאות אחוזים מאז שנרכשה ב-1986 (בעולם)