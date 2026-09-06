משה רוזנטל עם יעקב אשר ( צילום: יהודה פרקוביץ )

ההחלטה ההיסטורית של ראש הישיבה הגר"ד לנדו להחליף את חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב, שפורסמה במוצאי שבת האחרון, מציבה בפני דגל התורה אתגר בירוקרטי חסר תקדים. מדובר בהליך מורכב המפעיל בו זמנית עשרות מנגנונים טכניים, חוקיים וסטטוטוריים בשלוש זירות מרכזיות: המוניציפלית, המגזרית-ציבורית והפרלמנטרית.

בשונה ממפלגות חילוניות או דתיות-לאומיות המקיימות פריימריז פנימיים או מפעילות ועדות מסדרות פוליטיות, תהליך הרכבת הרשימה הארצית ב'דגל התורה' נשען על מנגנון מובחן של ציות ל"דעת תורה". ההחלטה הדרמטית על ריענון השורות וסיום תפקידם הפרלמנטרי של משה גפני ואורי מקלב התקבלה והובלה בבתי גדולי ישראל – על ידי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, לצד ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש. החלטתם העקרונית על זהות הרשימה עולה לאישורה הפורמלי של מועצת גדולי התורה של דגל התורה, המעניקה את הגושפנקה הסופית למהלך. לצד זאת, כדי למנוע זעזועים במנגנון המפלגתי בשטח, בוצעה הפרדה חדה בין המערך הפרלמנטרי למערך הניהולי: הגר"ד לנדו ביקש ממשה גפני להמשיך ולכהן כיו"ר התנועה הארצית, במטרה לשמר את ניסיונו, שליטתו בנכסי המפלגה וניהול הסניפים ברחבי הארץ, לצד פינוי הזירה בכנסת לנציגים הצעירים. מיד לאחר החותמת הרוחנית, עובר כובד המשקל למשא ומתן הפוליטי מול השותפה החסידית, 'אגודת ישראל', לקראת הגשת הרשימה המאוחדת של 'יהדות התורה'. צוותי המשא ומתן פועלים בימים אלה לסגירת הסכמי הריצ'רץ', לצד חלוקת תפקידים עתידיים – ראשויות ועדות, משרדי ממשלה והסכמי רוטציה למקרה שבו מספר המנדטים לא יספיק לכל המועמדים הבכירים. הגר"ד לנדו: "יש צורך ברענון שורות" חיים כהן | 06.09.26 השלב האחרון בתהליך הוא הפרוצדורה החוקית לקראת ההגשה לוועדת הבחירות המרכזית. במסגרת זו, מורשי החתימה הרשמיים של המפלגה ברשם המפלגות יחתמו על הטפסים הנדרשים, בעוד המועמדים החדשים – רוזנטל, ויספיש וזלץ – יחתמו על תצהירים אישיים כחוק, הכוללים הצהרה על היעדר עבר פלילי וויתור על אזרחות זרה במידה וקיימת. עם השלמת המסמכים, יגיעו נציגי המפלגה ביומיים הקרובים אל משכן הכנסת, שם יגישו את הרשימות באופן פיזי לידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית. לאחר בדיקת תקינות הטפסים תינעל הרשימה באופן סופי ומוחלט ללא אפשרות לשינויים נוספים. הרשימה שתוגש להסכמים מול 'אגודה' מפת השיבוצים החדשה, מגדירה סדר יום שונה לחלוטין ברחוב הליטאי. בראש הרשימה ניצבים חברי הכנסת המכהנים יעקב אשר, המקורב לבית הגר"ד לנדו, ויצחק פינדרוס, המקורב לבית הגרמ"ה הירש. השניים ישובצו במקומות הראשון והשני ברשימת דגל התורה, ובמקומות הראשון והשלישי ברשימה המשותפת של יהדות התורה. אחריהם מגיע מנהל מחלקת החינוך בעיריית בני ברק, משה רוזנטל, דמות שאינה מוכרת לציבור הרחב, שישובץ במקום השלישי המפלגתי ולמקום החמישי ברשימה המשותפת. במקום הרביעי בדגל והשביעי ביהדות התורה ישובץ יו"ר איגוד בני הישיבות, יהודה ויספיש, המקורב לבית הגרמ"ה הירש. דודי זלץ, שכיהן בעבר כעוזרו של יעקב אשר וכיום מכהן כממלא מקום וסגן ראש עיריית ביתר עילית, שובץ כרגע במקום החמישי בלבד, כך שכניסתו לכנסת תלויה בהצטרפות לקואליציה ובמימוש החוק הנורבגי.

יהודה וייספיש עם הגרמ"ה הירש ( צילום: יעקב נחומי )

הזירה המוניציפלית: פינוי משרות ומכרזים

בזירה המוניציפלית קיים הבדל משפטי תהומי בין נבחר ציבור לעובד עירייה מקצועי. במקרה של דודי זלץ, מעמדו כנבחר ציבור כפוף להוראות חוק הרשויות המקומיות. עם היבחרותו לכנסת, יידרש זלץ להגיש מכתב התפטרות רשמי לראש עיריית ביתר עילית, מהלך שייכנס לתוקפו כעבור 48 שעות ממועד ההגשה.

בעקבות כך, המועמד הבא ברשימת המפלגה המקומית בביתר עילית ייכנס אוטומטית כחבר מועצה מן המניין. אולם, תפקיד סגן ראש העיר בשכר אינו עובר אוטומטית - ראש העיר יידרש לכנס את מועצת העיר לישיבה, ולהעלות להצבעה רשמית את אישור הסגן החדש, מינוי המחייב רוב מוחלט של חברי המועצה. במקביל, המועצה תצטרך לאשר בהצבעה נפרדת גם את האצלת הסמכויות לתיק החינוך בעיר.

במקרה של משה רוזנטל, לעומת זאת, מדובר במשרה של עובד ציבור מקצועי וסטטוטורי הכפופה לדיני העבודה המוניציפליים ולחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. עובד עירייה בכיר אינו רשאי להתמודד לכנסת, ולכן רוזנטל ייאלץ לצאת לחופשה עם הגשת הרשימות, ולהתפטר סופית מיד עם בחירתו לכנסת.

כדי שמינהל החינוך בבני ברק לא ישותק, ימנו ראש העיר והמנכ"ל באופן מיידי ממלא מקום זמני מתוך המערכת לתקופה של עד מספר חודשים. איוש הקבע של התפקיד יחייב פרסום מכרז פומבי הכולל דרישות סף של תואר אקדמי רלוונטי או תעודת הוראה, לצד ניסיון ניהולי מוכח בחינוך. מאחורי הקלעים, השליטה על אגף החינוך בבני ברק קריטית למפלגה, ודגל התורה תצטרך לסמן מועמד מטעמה שיעמוד בתנאי הסף ויעבור בהצלחה את ועדת הבחינה העירונית.

בצמוד למהלכים אלו, קידומו של דוד אוחנה מטבריה מייצר תזוזה מפלגתית מורכבת בפריפריה הצפונית. הנהגת המפלגה בטבריה תידרש לחתום על הסכם פנימי חדש המשנה את מיקומי המועמדים ברשימה העירונית, הליך שמטרתו ליצור איזון כוחות מקומי מול הקהילות השונות בעיר. תיאום זה חיוני כדי למנוע חיכוכים ולהבטיח שכל תתי-הקהילות, ובהן הליטאים הוותיקים והקהילות הספרדיות התורניות שצמחו בעיר, יהיו מיוצגות ברשימה המאוחדת.

הזירה המגזרית: ההכרעה באיחוד בני הישיבות

ארגון "איחוד בני הישיבות" משמש כזרוע מיוחדת של דגל התורה, המנהלת עולם שלם של הווי ופעילויות עבור עשרות אלפי בחורי הישיבות הליטאיות. מאחר שמדובר בעמותה רשומה ומלכ"ר המנוהל בפועל תחת הנחיותיהם הישירות של גדולי ישראל וועדת הרבנים של התנועה, הליך החילופין בארגון אינו דורש מכרז ממשלתי.

עם פרישתו של יהודה ויספיש לטובת כהונה בכנסת, תתכנס הנהלת העמותה ובתיאום ישיר עם ראשי הישיבות ובתי גדולי ישראל ימונה היו"ר הבא. מדובר בתפקיד בעל השלכות רחבות בשטח, שכן היו"ר הנכנס ייאלץ לנהל תקציבים מורכבים, להוביל את פרויקטי "בין הזמנים", ולתחזק מערכת קשרים עדינה מול מנהלי המוסדות וראשי עולם הישיבות.

דודי זלץ עם הגר"ד לנדו ( צילום: יעקב נחומי )

הזירה הפרלמנטרית: פירוק הלשכות ובניית הכוורת החדשה

במשכן הכנסת מתרחשת חגיגת המינויים הגדולה ביותר. עם פרישתם של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, מתפרקות הלשכות החזקות והמשפיעות ביותר ברחוב החרדי מבחינה חוקית, וכל העוזרים הפרלמנטריים וראשי הלשכות שלהם מסיימים את העסקתם ומקבלים פיצויי פיטורין כחוק.

במקומם, חברי הכנסת החדשים מקבלים זכאות מיידית לגיוס משרות אמון. כל חבר כנסת זכאי להעסיק שלושה עוזרים פרלמנטריים, שאחד מהם מוגדר לרוב כראש הלשכה או כיועץ בכיר. במידה ומי מהם ימונה לתפקיד שר או סגן שר בממשלה, מכסת כוח האדם תגדל משמעותית ותכלול מנהלי לשכה, יועצי לו"ז, יועצי חקיקה ודוברים במשרדי הממשלה השונים.

הליך הרישום הטכני אינו דורש מכרז, אך מחייב קליטה מסודרת במחלקת משאבי אנוש של הכנסת. הליך זה כולל חתימה על הסכמי העסקה של משרות אמון, בדיקות ניגוד עניינים לווידוא היעדר זיקה לעסקים פרטיים או עמותות בעייתיות, והנפקת אישורי כניסה קבועים למשכן.

המשמעות הפוליטית של כוורת זו מכרעת, שכן חבר כנסת חרדי נמדד בראש ובראשונה בשירות לאזרח ובמענה לפניות הציבור. חברי הכנסת החדשים יצטרכו לבחור אנשי שטח דינמיים, הבקיאים בנבכי הבירוקרטיה הממשלתית ובממסד החרדי, כדי להקים מחדש את מנגנון הפניות שדגל התורה התאפיינה בו במשך עשורים.

המהלכים הללו מסמנים חילופי דורות מוחלטים שחורגים מגבולות המשכן, לצד רענון של עמדות מפתח שיחברו מחדש בין הציבור לנציגיו.