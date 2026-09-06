ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יו"ר מפלגת 'ביחד', חשף היום את רשימת מפלגתו לקראת הבחירות לכנסת. הרשימה שהוצגה כוללת קו ניהולי-מקצועי בולט, כאשר בשלושת המקומות הראשונים אחרי בנט הוצבו נשים שכיהנו כמנכ"ליות בכירות בשירות הציבורי. בסך הכול שובצו חמש נשים בעשירייה הראשונה של המפלגה.

במקום השני הוצבה קרן טרנר אייל, לשעבר מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה. במקום השלישי שובצה עו"ד לירן אבישר בן חורין, לשעבר מנכ"לית משרד התקשורת וראש מנהלת השירות הלאומי-אזרחי. במקום הרביעי הוצבה מיכל הירש נגרי, אשת חינוך ולשעבר מנכ"לית משרד החינוך ועיריית רעננה.

את החמישייה הראשונה משלים ח"כ לשעבר איתן גינזבורג, שכיהן כשר התקשורת וכיו"ר ועדת הכנסת והצטרף לבנט מכחול לבן. במקום השישי שובץ יונתן שלו, איש הייטק ומייסד ארגון המילואימניקים 'כתף אל כתף'.

שאר העשירייה הראשונה כוללת את מנכ"לית המפלגה והפסיכולוגית הקלינית ברוריה נעים ארמן (7), מנכ"ל תנועת 'אחריי!' לשעבר עו"ד אמיר סטרוגו (8), היזם ואיש הצפון ניסן זאבי (9), ואשת החינוך והקהילה אורלי הראל (10).

בעשירייה השנייה שובצו: שחר ורון, אסתי איילון קובו, ג'רמי סלטן, צבי פלוטניצקי, אולסיה קנטור, מתי גיל, תומר וינר, תמי מוזיאל, יעל שטרן ועמית ברדה.

"בתום עבודה קשה ותהליכי מיון עמוקים – אנחנו מציגים היום את הנבחרת הטובה ביותר לתיקון מדינת ישראל", מסר בנט במעמד ההכרזה. "המצפן ששמתי לנגד עיניי לפני שנתיים, עם תחילת העבודה על תוכנית התיקון לישראל, בא לידי ביטוי באופן מובהק ברשימה שלנו לכנסת – ביצועיסטים וביצועיסטיות שידעו להיכנס לכנסת, למשרדי הממשלה – ולתקן".

במקביל, התייחס שותפו להנהגת הרשימה המאוחדת, ראש הממשלה לשעבר ויו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד, להרכבת הרשימה המשותפת: "תהליך הרכבת הרשימה היה חסר תקדים בתולדות הפוליטיקה הישראלית, אך זו הנבחרת הכי חזקה בכנסת. ישראל היא עדיין דמוקרטיה בעיקר בזכותם".

לפיד התייחס לצמצום כוחה היחסי של מפלגתו באיחוד והוסיף: "כולנו מבינים שיש עתיד תתפוס כ-40% מרשימת 'ביחד' לכנסת הקרובה, אבל זה לא פירוק, זו בנייה מחדש".

הרשימה המאוחדת המלאה

במסגרת ההסכם בין המפלגות, ישולבו נציגי 'יש עתיד' – ובראשם יאיר לפיד, ח"כ מירב בן ארי, האלוף (במיל') נועם תיבון וח"כ מירב כהן – בצמרת הרשימה המשותפת. הרשימה המאוחדת תיראה כך:

1. נפתלי בנט (יו"ר 'ביחד')2. יאיר לפיד (יו"ר 'יש עתיד')3. קרן טרנר אייל (בנט)4. ח"כ מירב בן ארי (יש עתיד)5. לירן אבישר בן-חורין (בנט)6. אלוף (במיל') נועם תיבון (יש עתיד)7. מיכל הירש נגרי (בנט)8. איתן גינזבורג (בנט)9. ח"כ מירב כהן (יש עתיד)10. יונתן שלו (בנט)

הרשימה תמשיך עם ברוריה נעים ארמן (בנט), ח"כ רם בן ברק (יש עתיד), עו"ד אמיר סטרוגו (בנט), ח"כ נאור שירי (יש עתיד), ניסן זאבי (בנט), ח"כ ולדימיר בליאק (יש עתיד), אורלי הראל (בנט), ח"כ יוראי להב הרצנו (יש עתיד), שחר ורון (בנט), וח"כ יסמין סאקס-פרידמן (יש עתיד).