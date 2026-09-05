( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

במהלך השבת האחרונה התקיים מפגש במלון וולדורף אסטוריה בירושלם בין תת-אלוף במילואים עופר וינטר, מי שעומד בראש מפלגת "עמך ישראל" החדשה, לבין מוטי לייטנר, נציג מפלגת "הציבור החרדי". על פי דיווחו של מיכאל שמש, השניים קיימו שיחה ממושכת במתחם המלון, מפגש שתואר כמקרי.

עם זאת, המפגש מעורר השערות במערכת הפוליטית, בעיקר לאור דיווחים קודמים על מגעים בין הצדדים לבחינת אפשרות של ריצה משותפת לכנסת הקרובה. המפגש מתקיים בעיצומה של מערכת בחירות, כאשר שתי המפלגות החדשות מתמודדות עם אתגרים. מפלגת "עמך ישראל" בהנהגת וינטר פונה לציבור הימני הרחב והציבה תנאים להצטרפות לקואליציה, ביניהם דרישה לחוק שירות שיביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל. לעומת זאת, מפלגת "הציבור החרדי" בראשות לייטנר מבקשת להציג קול חרדי עצמאי חדש, תוך שימת דגש על הגנה על עולם התורה והישיבות, וטיפול בנושאי חינוך, דיור ופרנסה בציבור החרדי. לייטנר הבהיר בריאיונות שונים כי סיעתו תהווה חלק מגוש הימין ותתמוך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה.

סקרים שפורסמו לאחרונה מצביעים על מצב מורכב עבור שתי המפלגות. סקר שהתפרסם ב'ישראל היום' מעניק למפלגת "עמך ישראל" 4 מנדטים, המאפשרים לה לעבור את אחוז החסימה, בעוד שמפלגת "הציבור החרדי" עומדת על כ-1.2% תמיכה, המהווה כמעט שני מנדטים.

השאלה המרכזית היא האם המפגש במלון וולדורף אסטוריה משקף התקדמות במגעים בין הצדדים, או שמדובר אכן במפגש מקרי בלבד. בימים אלה, סמוך לסגירת הרשימות לכנסת, כל צעד פוליטי עשוי להשפיע על מפת הכוחות הפוליטית.