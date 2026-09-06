אמש (מוצאי שבת) הופצה הודעה דרמטית מבית ראש הישיבה הגר"ד לנדו: חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב יסיימו את תפקידם בכנסת הבאה. גפני, שכיהן כחבר כנסת כמעט ברציפות מאז שנת תשמ"ט ונודע כיו"ר ועדת הכספים המיתולוגי, יחד עם מקלב שהיה במשך כמעט שני עשורים ככתובת פתוחה לכל מצוקה של האזרח הקטן - גילו את האמת הפשוטה: הגלגל הפוליטי מסתובב במהירות, והכיסא הבכיר ביותר סופו להתפנות.

בהודעה שיצאה מקבוצת העדכונים של בית הרב נמסר כי ראש הישיבה פנה במכתבים אישיים לשני חברי הכנסת והודה להם בחום על פעילותם בשנים האחרונות. "במאבק על מעמדם של בני הישיבות שניהלו אותו במסירות מצויינת לשבח לאורם של גדולי התורה", נכתב במכתב, "אך עקב הצורך לעשות ריענון בקרב חברי הכנסת, על כן השניים הראשונים יעזבו את הכנסת בכדי להכניס נציגים חדשים".

לצד התזכורת החדה הזה שהאירוע הזה מעלה לכלל הברזל שטבע שלמה המלך: "לא לעולם חוסן". התחושה של אובדן השלטון והמעמד בן רגע מזכירה גם מעשה נושן ומרתק: מסופר על שר אוצר יהודי בחצרו של אחד ממלכי האומות, שקודמו בתפקיד קינא בו והעליל עליו באוזני המלך כי הוא גונב מאוצר המלוכה ומכך עשה את כל עושרו.

הרכוש האמיתי שהמלך אינו יכול להחרים

באחד הימים פנה המלך במפתיע אל השר ודרש: "הצג בפניי מיד תצהיר מדויק של כל רכושך הפרטי!". לתדהמת המלך, השיב השר בנחת: "הפנקס עמי תמיד". הוא שלף מכיסו פנקס קטן והקריא: "בסך הכל, רכושי הפרטי עומד על עשרים ושבעה אלף זהובים".

חמתו של המלך בערה בו. הרי רק ארמונו המפואר של השר שווה פי כמה וכמה! בהינף קולמוס הורה המלך להשליך את השר לבית האסורים ולהחרים את כל נכסיו לטובת אוצר המלוכה. לאחר שנרגע זעמו, החל המלך להרהר: "הרי מכיר אני את השר כאדם חכם ונבון שהציל את כלכלת הממלכה, ולא ייתכן ששיקר בדבר כה גלוי". ציווה המלך להביאו שוב לפניו ולברר את פשר הדבר.

ענה השר היהודי בחיוך שליו: "אדוני המלך ביקש לדעת מהו רכושי הפרטי. לפי השקפתנו התורנית, כל הרכוש החומרי הוא זמני ועראי, ואינו שייך לי באמת. והראיה - בחתימת יד אחת שללת ממני את הכל והעברת את הבית והממון לאוצרך. האם רכוש שיכול להילקח ממני באחת ייקרא רכושי שלי? הפנקס שהצגתי בפניך אינו מחזיק אלא את סכומי הצדקה שחילקתי לעניים וללומדי תורה בימי חיי. זהו רכושי האמיתי, אותו שום מלך אינו יכול להחרים - וסכום זה ילווה אותי לחיי הנצח".

עבור נבחרי ציבור, ה"נכסים" המקבילים לארמונו של אותו שר הם התארים, התקציבים, הכותרות בעיתונים, והיכולת להשפיע בדיוני ועדות ובנאומים במליאה. קל לשגות באשליה כי אלו נכסי נצח. אך המציאות מוכיחה שוב: בהחלטה אחת מאחורי דלתיים סגורות, כל ה"הון" הפוליטי הזה נשמט ונמסר ליורש הבא בתור.

הפנקס האמיתי של שלוחי דרבנן

אבל כאן טמון המבט האמיתי לכל עוסק בצרכי ציבור באמונה: הדברים בעלי הערך האמיתי אינם חלק מהמשחק הפוליטי. כשמביטים לאחור על עשרות שנות העשייה של גפני ומקלב, מבינים מהו באמת אותו פנקס נצחי שלא ניתן להחרים.

משה גפני, במשך קרוב לארבעה עשורים בכנסת ולמעלה מעשור כיו"ר ועדת הכספים, לא היה רק פרלמנטר מושחז; הוא היה השכפ"ץ התקציבי והמשמר הבלתי מתפשר של הישיבות, הכוללים, רשתות החינוך והמשפחות ברוכות הילדים. מול פקידי אוצר עיקשים וסערות פוליטיות חסרות תקדים, הוא ניהל לילות כימים של קרבות בלימה כדי להבטיח את פת לחמם של לומדי התורה ואת עתיד החינוך הטהור.

ולצידו, אורי מקלב — מי שהפך את המושג "נבחר ציבור" לאומנות של חסד ונתינה. במשך קרוב לשני עשורים, לשכתו תפקדה כחדר מיון הפועל סביב השעון לכל מצוקה ואנקת יחיד: החל מעזרה מול בירוקרטיות סבוכות, סיוע למשפחות מוחלשות ולנזקקים, ועד למהפכות שקטות בתחבורה הציבורית ובחקיקה צרכנית ששיפרו את איכות חייהם של רבבות אזרחים. לא לחינם זכה שוב ושוב להערכה חוצת גבולות ומגזרים כאביר השירות ופרלמנטר המצטיין.

המפעלים האדירים הללו — עולם התורה שזכה למשענת איתנה, אלפי המשפחות שנענו במצוקתן והחסד הטהור שנעשה הרחק מאור הזרקורים — אלו הם "כספי הצדקה" הציבוריים של השניים. זהו ההון הרוחני והאמיתי שאף ועדה, פוליטיקאי או החלטת הדחה אינם מסוגלים לקחת.

כאשר השליחות מונעת מתוך ידיעה שהתפקיד הוא פיקדון זמני אך הזכויות הן נצחיות, סיום הכהונה אינו שבר אלא חילופי משמרות בשרשרת הדורות. השמות על דלתות הלשכות יוחלפו ככל הנראה בקרוב, אך עשרות שנות עמל לטובת הכלל חקוקות לעד לזכות ולתפארת.

נאחל לנציגים החדשים שידעו למלא את פנקס שליחותם באותה רמת חריצות ומסירות, ולנציגים היוצאים — שיביטו בסיפוק ובגאווה גדולה על פנקס הזכויות הגדוש שהם לוקחים איתם הלאה, פנקס מפואר שעליו כבר העיד הגר"ד לנדו: "עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה". כי בסופו של יום, רק מה שנתת — באמת שלך.