טרופר מצטרף לאיזנקוט: הנדל נשאר בחוץ

מפלגת 'בית ציוני' של ח"כ חילי טרופר הודיעה על פירוק, כאשר טרופר עצמו צפוי להצטרף לרשימתו של ח"כ גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת 'ישר!'. על פי הפרטים שהתפרסמו, ההסכם כולל שריונים למספר דמויות נוספות מהמפלגה.

שירה שפירא תשובץ במקום ריאלי ברשימת איזנקוט, ואילו אליסף פרץ יקבל מקום גבולי. איזנקוט צפוי להציג את רשימתו המעודכנת מחר. המהלך מסמן את סיום הדרך המשותפת של טרופר ושותפו יועז הנדל, שהקימו יחד את 'בית ציוני' כמפלגת המילואימניקים.

הנדל, שלא נכלל בהסכם עם איזנקוט, ייאלץ למצוא מסגרת פוליטית חדשה. על פי הדיווחים, הנדל וח"כ בני גנץ צפויים לבחון אפשרות של ריצה משותפת. במקביל, איילת שקד צפויה להחליט היום אם להצטרף למסגרת זו.

טרופר, שהצהיר בעבר כי לא ישב בממשלה תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו, מציב חוק גיוס חובה לכולם כתנאי סף לכל קואליציה עתידית. בריאיון שהעניק לפני כחודש, הבהיר טרופר כי הוא מתנגד להצעת החוק של הנדל לשלילת זכות ההצבעה ממי שלא משרת, ומעדיף סנקציות כלכליות.

בהודעה משותפת של חילי טרופר ויועז הנדל נכתב: "חברות אמת. יש בינינו כבר למעלה מ-20 שנה של שכנות, חברות, ישיבה זה ליד זה בבית הכנסת וגם כמה שנים של מילואים משותפים. שנינו בחרנו לנסות לשרת את הציבור גם דרך השדה הפוליטי. בחלק מהמקרים ביחד ובכל מהמקרים בנפרד, אבל תפיסה רעיונית דומה מאוד".

עוד נמסר בהודעה: "בשבועות האחרונים הקמנו ביחד את בית ציוני-המילואימניקים, מתוך מטרה ברורה: הקמת ממשלה ציונית, ומאמץ שהיא תהיה רחבה ככל האפשר. לשמחתנו, המפלגה תפסה מקום חשוב ומשמעותי ורבים הצטרפו אליה. עם זאת ואל מול המציאות הפוליטית הסבוכה כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית".

לסיום נכתב: "שנינו מחויבים להמשיך לשרת את המדינה ולפעול למען המשרתים והלכידות הפנימית, כל אחד ממקומו. מה שחשוב זו השותפות הרעיונית שנותרה בעינה, האמונה שעוד נשתף פעולה גם בשדה הציבורי, וכמובן החברות, שגם מי שיחפש ממש טוב – לא ימצא שאריות של דם רע. זו חברות ארוכת שנים, שהתחילה לפני המסע הפוליטי ותימשך גם הרבה אחרי".