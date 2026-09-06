חבר הכנסת לשעבר אביר קארה הודיע היום (יום ראשון) כי החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות, לאחר שהמגעים שניהל עם מפלגות שונות לא הגיעו לכלל הסכם. בפוסט שפרסם, הסביר קארה כי לא מצא מסגרת פוליטית "עם הנחישות הדרושה כדי להסיט באמת את מסלול הספינה".

"לאחר בחינה רצינית וארוכה של הדברים הגעתי להחלטה, בבחירות הקרובות לא אתמודד לכנסת ולא אבקש את קולכם", כתב קארה. "לא מצאתי כרגע מסגרת פוליטית עם הנחישות הדרושה כדי להסיט באמת את מסלול הספינה. ישראל לא צריכה עוד שינוי של שני אחוז לפה ושלושה אחוז לשם".

קארה, שכיהן בעבר כחבר כנסת וכסגן שר במשרד ראש הממשלה, ניהל בשבועות האחרונים שיחות עם מספר גורמים פוליטיים. על פי הדיווחים, התקיימו מספר פגישות בין קארה לבין חילי טרופר, יו"ר מפלגת 'בית ציוני-המילואימניקים'. במפלגה ראו בקארה דמות שיכולה לחזק את הקו הכלכלי של הרשימה ולהרחיב את הפנייה שלה לציבור העצמאים ובעלי העסקים הקטנים.

במקביל, נבחנה גם אפשרות של הצטרפות למפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט, שחיזק את רשימתו בשבועות האחרונים בדמויות נוספות - חבר הכנסת איתן גינזבורג מ'כחול לבן', מתי גיל מנכ"ל AION Labs, וניסן זאבי מקיבוץ כפר גלעדי. אולם גם מגעים אלו לא הבשילו לכדי הסכם סופי.

בפוסט שפרסם, פירט קארה את חזונו למדינת ישראל: "מדינת ישראל צריכה ממשלה רזה ויעילה עם חצי ממספר משרדי הממשלה, רפורמות ענק למלחמה ביוקר המחייה, בענפי המזון, הרכב, והדיור, ממשל שמתנהל בחרדת קודש בכספי הציבור ומחזיר לאזרחים חלק גדול מהמיסים שנגזלים מהם בכל חודש".

קארה תקף בחריפות את המצב הנוכחי: "המדינה שלנו, שיש בה את האזרחים הכי טובים בעולם, לא יכולה להמשיך לשרת גנבים, מקומבנים, נוכלים, עסקנים, מושחתים ובטלנים". הוא הדגיש כי "ישראל חייבת לסגור את הבופה בפני מי שבוחר לראות בקופת המדינה כספומט ללא הגבלה, פרזיטים ארורים שעולים לנו כל חודש מיליארדים במיסים".

בנושא החינוך החרדי, קארה לא חסך בביקורת: "המדינה היחידה בעולם שמעניקה מימון ציבורי למערכת חינוך בלי לימודי יסוד ל-20% מהתלמידים שנמצאים היום בכיתה א', חרפה". הוא דרש מערכת חינוך "גמישה, חופשית ויצירתית, שלא מנוהלת על ידי ברנשי ההסתדרות".

למרות ההודעה על אי התמודדות, הבהיר קארה כי לא מתכוון לעזוב את הזירה הציבורית: "אני לא הולך לשום מקום. בדיוק להפך. אני פשוט לא מוכן להיכנס בשלב הזה לכנסת בשביל כיסא, תואר או משכורת, הכנסת מבחינתי תמיד הייתה אמצעי ומעולם לא הייתה מטרה".

קארה הבטיח להמשיך בפעילותו הציבורית: "אמשיך לעשות בחוץ את מה שעשיתי כל השנים האחרונות, בניתי מפעל חסד אדיר שמסייע לאלפי אנשים ואני גאה בו כל כך. אמשיך להילחם, לחשוף, לעזור לאנשים, לפרק חסמים, להגן על מי שהמערכת שכחה וגם אלו שהיא בזזה ולבנות כוח ציבורי שאי אפשר יהיה להתעלם ממנו".

בסיום הפוסט כתב: "ואם וכאשר תגיע הזדמנות אמיתית לבצע את השינוי הגדול שאנחנו מאמינים בו נהיה שם, עם עיינים על המטרה לא על האמצעי. ועד אז, יש לנו מדינה לתקן ואני לעולם לא מתכוון לוותר. עד שנצליח. לא עוצרים עד שגן עדן".