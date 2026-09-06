איזה ספר מוסר ראש הישיבה ממליץ ללמוד, ומה המכתב החריף שנכתב ומדוע? מה זו "תשובה שלימה"? ולימוד של מי נחשב יותר - בחור חזק או בחור שקשה לו? | ערב יום הכיפורים, שו"ת מיוחד שנערך עם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ובו עצות זהב לבני הישיבות, במסגרת כנס שערך הארגון "לב שומע" • צפו (חרדים)
לרגליום ההילולא של הרבי הצדיק משטפנשט זצ"ל, שחל בתאריך כ"א בתמוז – 'בבלי' עם שורות קצרות על חייו ותולדותיו של פועל ישועות שרבים נושעו בזכותו | על החביבות שקיבל יהודים וגויים וגם מה ניתן ללמוד מכללי משחק הדמקה? | "אור זרוע לצדיק"(יהדות ואקטואליה)
לרגל יום
פטירתו של הגאון רבי שמואל זאנוויל
ויינטרוב שחל בתאריך י"ט סיון |שורות קצרות על דמותו של אחד
מגדולי תלמידי הסבא מנובהרדוק, שהקים עולה של תורת המוסר בישיבתו הנודעת | על הנדודים הקשים של ישיבתו ועל לימוד והפצת תורה
תחת המציק | "לולא תורתך שעשועי" (יהדות
ואקטואליה)