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במידה וההדחה תצא לפועל

בלי גפני ומקלב: זו רשימת דגל התורה לכנסת הבאה

למרות שההדחה נראית סופית, עדיין אין אישור רשמי של חברי מועצת גדולי התורה • העסקנים כבר מגבשים את הרשימה לכנסת הבאה בשיטת הריץ'-רץ'

דודי זלץ עם הגר"ד לנדו (צילום: יעקב נחומי)

למרות ההתנגדות החריפה בקרב חברי מועצת גדולי התורה להדחת חברי הכנסת הוותיקים, נראה כי ההחלטה כבר יצאה לדרך ולא צפויה התנגדות פומבית משמעותית שתעצור אותה. העסקנים אינם מבזבזים זמן וכבר עתה מגבשים את הרשימה לכנסת הבאה.

כזכור, אמש פרסמו אנשי ביתו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, כי הוחלט להדיח את חברי הכנסת הוותיקים, הרב והרב , וזאת בשל הצורך לרענן את השורות.

הראשונים ברשימה יהיו חברי הכנסת המכהנים, – המקורב לבית הגר"ד לנדו, ו – המקורב לבית הגרמ"ה הירש. השניים ישובצו במקום הראשון והשני ברשימת דגל התורה, ובמקומות הראשון והשלישי ברשימה המשותפת עם אגודת ישראל.

משה רוזנטל עם יעקב אשר (צילום: יהודה פרקוביץ)

אחריהם ברשימה של דגל התורה צפוי להיות מנהל מחלקת חינוך בעיריית בני ברק, משה רוזנטל, דמות שאינה מוכרת לציבור הרחב, שישובץ במקום החמישי ברשימת יהדות התורה.

במקום הבא אחריו יהיה המקורב לבית הרב הירש, יו"ר איגוד בני הישיבות (הבוקר אביו נפטר, 'בבלי' משגרים לו כוס תנחומים. ד.ק.) יהודה ויספיש, שיהיה במקום השביעי ברשימה המשותפת.

יהודה וייספיש עם הגרמ"ה הירש (צילום: יעקב נחומי)

דודי זלץ, שכיהן בעבר כעוזרו של חבר הכנסת אשר וכיום הוא ממלא מקום של ראש עיריית ביתר עילית, היה אמור להשתבץ במקום השלישי או הרביעי. אולם בשל הצלחתו בביתר עילית, הוא שובץ כעת במקום החמישי, כך שרק אם יהדות התורה תיכנס לקואליציה, הוא ייבחר לכנסת.

במקום השישי צפוי להיות איש דגל התורה מטבריה, דוד אוחנה, ואחריו חבר הכנסת לשעבר אליהו ברוכי.

יעקב אשרמשה גפניאורי מקלבדגל התורהיצחק פינדרוס

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