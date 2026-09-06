דודי זלץ עם הגר"ד לנדו ( צילום: יעקב נחומי )

למרות ההתנגדות החריפה בקרב חברי מועצת גדולי התורה להדחת חברי הכנסת הוותיקים, נראה כי ההחלטה כבר יצאה לדרך ולא צפויה התנגדות פומבית משמעותית שתעצור אותה. העסקנים הליטאים אינם מבזבזים זמן וכבר עתה מגבשים את הרשימה לכנסת הבאה.

משה רוזנטל עם יעקב אשר ( צילום: יהודה פרקוביץ )

אחריהם ברשימה של דגל התורה צפוי להיות מנהל מחלקת חינוך בעיריית בני ברק, משה רוזנטל, דמות שאינה מוכרת לציבור הרחב, שישובץ במקום החמישי ברשימת יהדות התורה.

במקום הבא אחריו יהיה המקורב לבית הרב הירש, יו"ר איגוד בני הישיבות (הבוקר אביו נפטר, 'בבלי' משגרים לו כוס תנחומים. ד.ק.) יהודה ויספיש, שיהיה במקום השביעי ברשימה המשותפת.

יהודה וייספיש עם הגרמ"ה הירש ( צילום: יעקב נחומי )

דודי זלץ, שכיהן בעבר כעוזרו של חבר הכנסת אשר וכיום הוא ממלא מקום של ראש עיריית ביתר עילית, היה אמור להשתבץ במקום השלישי או הרביעי. אולם בשל הצלחתו בביתר עילית, הוא שובץ כעת במקום החמישי, כך שרק אם יהדות התורה תיכנס לקואליציה, הוא ייבחר לכנסת.

במקום השישי צפוי להיות איש דגל התורה מטבריה, דוד אוחנה, ואחריו חבר הכנסת לשעבר אליהו ברוכי.