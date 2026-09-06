למרות ההתנגדות החריפה בקרב חברי מועצת גדולי התורה להדחת חברי הכנסת הוותיקים, נראה כי ההחלטה כבר יצאה לדרך ולא צפויה התנגדות פומבית משמעותית שתעצור אותה. העסקנים הליטאים אינם מבזבזים זמן וכבר עתה מגבשים את הרשימה לכנסת הבאה.
כזכור, אמש פרסמו אנשי ביתו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, כי הוחלט להדיח את חברי הכנסת הוותיקים, הרב משה גפני והרב אורי מקלב, וזאת בשל הצורך לרענן את השורות.
הראשונים ברשימה יהיו חברי הכנסת המכהנים, יעקב אשר – המקורב לבית הגר"ד לנדו, ויצחק פינדרוס – המקורב לבית הגרמ"ה הירש. השניים ישובצו במקום הראשון והשני ברשימת דגל התורה, ובמקומות הראשון והשלישי ברשימה המשותפת עם אגודת ישראל.
אחריהם ברשימה של דגל התורה צפוי להיות מנהל מחלקת חינוך בעיריית בני ברק, משה רוזנטל, דמות שאינה מוכרת לציבור הרחב, שישובץ במקום החמישי ברשימת יהדות התורה.
במקום הבא אחריו יהיה המקורב לבית הרב הירש, יו"ר איגוד בני הישיבות (הבוקר אביו נפטר, 'בבלי' משגרים לו כוס תנחומים. ד.ק.) יהודה ויספיש, שיהיה במקום השביעי ברשימה המשותפת.
דודי זלץ, שכיהן בעבר כעוזרו של חבר הכנסת אשר וכיום הוא ממלא מקום של ראש עיריית ביתר עילית, היה אמור להשתבץ במקום השלישי או הרביעי. אולם בשל הצלחתו בביתר עילית, הוא שובץ כעת במקום החמישי, כך שרק אם יהדות התורה תיכנס לקואליציה, הוא ייבחר לכנסת.
במקום השישי צפוי להיות איש דגל התורה מטבריה, דוד אוחנה, ואחריו חבר הכנסת לשעבר אליהו ברוכי.
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