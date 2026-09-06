דאגה ומתח התרחשו הבוקר בקריית בעלזא בירושלים, כאשר אלפי חסידים שהתכנסו לאמירת סליחות ראשונות נאלצו להמתין שעות ארוכות, עד שהתברר כי האדמו"ר נכנס לבית החולים הדסה עין כרם לבדיקות רפואיות.

החסידים נאספו בהיכל בית המדרש הגדול בשעות הבוקר המוקדמות, בציפייה לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר. אולם ההמתנה נמשכה, והמתח בקרב קהל האלפים גבר ככל שחלף הזמן.

לאחר כחמש שעות של המתנה, החליטו החסידים להתחיל באמירת הסליחות ללא נוכחות האדמו"ר. לפני התיבה עבר בנו של האדמו"ר הרה"צ רבי אהרון מרדכי רוקח.

בהמשך הבוקר נמסר באופן רשמי כי האדמו"ר נכנס לבית החולים הדסה עין כרם לצורך ביצוע בדיקות רפואיות.

גדולי האדמו"רים אצל הנשיא טראמפ - תיעוד וסיקור מורחב חיים כהן | 04.09.26 1

עם התפשטות הידיעה על כניסת האדמו"ר לבית החולים, החלו קהל האלפים שנותרו בבית המדרש הגדול לומר פרקי תהילים לרפואתו השלימה של האדמו"ר, רבי ישכר דוב בן מרים בתושח"י.

בחסידות בעלזא ממשיכים לעקוב אחר מצבו הבריאותי של האדמו"ר ומתפללים לרפואתו השלימה. קהל החסידים נקרא להמשיך ולהרבות בתפילות ובאמירת תהילים למען בריאותו ושלומו של מנהיג החסידות.