משלחת נכבדה של גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות בארצות הברית הגיעה אתמול (יום ה') לבית הלבן בוושינגטון, למפגש היסטורי עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ועם סגנו ג'יי. די. ואנס.

בין המשתתפים במפגש הרם נמנו: שני האחים האדמו"רים מסאטמר, האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, האדמו"ר מבאבוב, הגאון רבי מלכיאל קוטלר ראש ישיבת בית מדרש גבוה לייקווד, והרה"צ רבי אהרן מנחם מנדל טווערסקי בן האדמו"ר מסקווירא. כן נכח במקום חבר הקונגרס מייק לולר, שסייע רבות להגשמת הביקור.

הר"ר יואל רוזנפלד, מעסקני באבוב, פתח את המפגש והציג את הנושאים שעל סדר היום. במהלך האסיפה נשאו דברים האדמו"ר מהר"א מסאטמר אב"ד וויליאמסבורג, הר"ר גדליה סגדין, הר"ר ישראל משה שפיצר ראש עיריית שיכון סקווירא, הר"ר משה דוד נידרמן, העסקן הר"ר יהודה לייב זורגר והעסקן הר"ר משה מרגרטן מארגון 'צדק'.

הנושאים שעלו בדיון נגעו לצרכי הקהילות החרדיות, בעיקר בניו יורק ובניו ג'רזי. בהמשך הצטרף סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס, שבירך את הרבנים בחום ושוחח עמם על העניינים השונים.

לאחר מכן הוזמן האדמו"ר מהר"א מסאטמר, בליווי הר"ר גדליה סגדין, לשיחה פרטית עם הנשיא טראמפ שנמשכה כרבע שעה. בשיחה נדונו בעיקר עניינים של פדיון שבויים עבור אחד מחסידי הרבי ונושאים נוספים.

כשהסתיימה השיחה הפרטית, הוזמנו יתר הרבנים והעסקנים להיכנס לחדר הסגלגל. האדמו"ר מהר"א המתין עד שכל הרבנים בירכו את הנשיא באופן אישי, ואז קם ממקומו ועמו קמו כל הנוכחים. הרבי אמר בהתרגשות את תפילת "הנותן תשועה למלכים", ולאחר מכן ביקש מהר"ר גדליה סגדין לתרגם את התפילה לאנגלית. הנשיא, שהתרגש מאוד, הורה מיד לזמן את חתנו ג'ארד קושנר ואמר: "הוא חייב להיות כאן כשנוכחים אורחים דגולים שכאלה".

בהמשך השיחה הודה האדמו"ר מהר"א לנשיא על ההוראה שנתן בתקופת הקורונה לפתוח מחדש את בתי המדרשות והמוסדות. האדמו"ר מהרי"י מסאטמר הביע גם הוא הערכה לנשיא על תמיכתו בעם היהודי, והעלה את נושא גיוס בני הישיבות בארץ הקודש.

הרה"צ רבי אהרן מנחם מנדל טווערסקי מסר לנשיא מכתב קודש מאביו האדמו"ר מסקווירא, והנשיא שאל על שלום האדמו"ר. לאחר מכן ביקש האדמו"ר מהר"א מהגאון רבי מלכיאל קוטלר ראש ישיבת לייקווד לדבר, אך ראש הישיבה העדיף למסור לנשיא מכתב אישי.

באמצע המפגש ביקש הנשיא מהאדמו"ר מסאטמר את הפתק שבו רשם בכתב ידו את הנקודות שסוכמו בשיחתם הפרטית. הרבי מסר לו את הפתק, והנשיא הניח אותו במגירתו האישית בחדר הסגלגל.

לאחר כחצי שעה של שיחה, נפרדו הרבנים מהנשיא בידידות. ביציאה מהבית הלבן איחלו האדמו"רים זה לזה ברכות חמות לשנה טובה וברכת "כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים", בסיום ביקור שנחשב לאחד האירועים המשמעותיים ביותר ביהדות ארה"ב בשנים האחרונות.

יצוין כי במהלך הביקור התרחש אירוע נדיר בעולם החסידות: לראשונה לאחר שנים רבות, שני האחים האדמו"רים מסאטמר שוחחו ביניהם ואף לחצו ידיים. הנשיא טראמפ התעניין בכך ושאל אותם האם הם תאומים, והאדמו"רים השיבו יחד: "לא, אנחנו אחים". במהלך המפגש אף איחל האדמו"ר מהר"א לאחיו האדמו"ר מהרי"י מזל טוב לרגל אירוסי נכדו.