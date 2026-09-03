'השוטר של העולם' יאכוף את הסטטוס קוו? המכתב שנגנז ברגע האחרון

מימין: טראמפ, משמאל: האדמו"ר מסאטמר בדרך לבית הלבן ( צילום האדמו"ר: בצל הקודש, צילום טראמפ: Marc Israel Sellem/POOL )

בצעד חריג, התייצבו הערב (חמישי) בחדר הסגלגל בבית הלבן מנהיגי החסידות הגדולים בארצות הברית – כ"ק האדמו"רים מסאטמר, מבאבוב ומויז'ניץ מונסי, לצד הרה"צ רבי אהרן מנדל טברסקי, בנו הבכור של כ"ק האדמו"ר מסקווירא. כאשר על שולחנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה אמור להיות מונח כתב אישום נוקב כנגד מדינת ישראל.

כמעט שמונה עשורים לאחר שמדינת ישראל התחייבה בחתימת ראש הממשלה הראשון שלא לפגוע בציבור החרדי, מצאו עצמם גדולי ישראל נאלצים לפנות אל "שוטר העולם" ולבקש ממנו לאכוף את ההסכם שנרמס, אך בדקה ה-90, בהחלטת הרבנים - נגנז המכתב שכבר הוקלד ונחתם. החוזה ההיסטורי שנרמס שורשי הזעקה שכמעט נשמעה בוושינגטון נטועים במסמך היסוד של היחסים בין הציבור החרדי למדינה: מכתב הסטטוס-קוו המפורסם שנחתם בא' בתמוז תש"ז (1947) על ידי דוד בן-גוריון, הרב יהודה לייב פישמן ויצחק גרינבוים. באותו מסמך התחייבו ראשי המדינה העתידית בכתב ובלשון חד-משמעית להבטיח חופש מצפון מלא, אוטונומיה בחינוך, והימנעות מכל פגיעה במצפון הדתי. הרבי מגור הגיע להלוויית האדמו"ר מקומרנא זצ"ל חיים כהן | 02.09.26 אלא שבמשך עשרות שנים, ובפרט בחודשים האחרונים, רמסה מדינת ישראל כל אות בחוזה זה. בחינוך ובתקציבים: הפקעת האוטונומיה החינוכית באמצעות התניות תקציב פולשניות, לצד עצירה טוטאלית ושרירותית של תקציבי הישיבות הקדושות במטרה לרוקן את היכלי הישיבות. ענישה קולקטיבית של משפחות: ביטול סבסוד מעונות היום לפעוטות חרדים – צעד אכזרי הפוגע בנשים עובדות וילדים רכים רק בשל היות האב לומד תורה. רדיפה פלילית וכפיית גיוס: שליחת אלפי צווי גיוס ומעצר לעבר בני הישיבות, ביטול גורף של כל הסדר חוקי בידי בג"ץ, וניסיון לכפות בכוח הזרוע שירות צבאי במערכת המחייבת שירות הכולל עבירות דאורייתא ודרבנן.

האדמו"ר מבאבוב בדרכו לבית הלבן ( צילום: באדיבות המצלם )

כתב האישום שהוגש לנשיא

במכתב הרשמי והדרמטי שכמעט נמסר לטראמפ, נכתב במפורש: "כ-1.4 מיליון יהודים אורתודוקסים בישראל מבקשים לחיות על פי אמונתם, מצפונם ומסורת אבותיהם. איננו מבקשים זכויות יתר מיוחדות. אנו מבקשים שוויון בפני החוק, חופש דת ומצפון, וזכות בסיסית לשמר את אורח חיינו".

וכן הודגש עומק המשבר מול רשויות המדינה: "במרכז המשבר הנוכחי עומדת המחלוקת על השירות הצבאי. אמונותינו הדתיות הכנות אוסרות על גיוסם של צעירי קהילתנו לצבא. עמדה זו הוכרה וטופלה במסגרת מדיניות ישראלית ארוכת שנים. עם זאת, בשנים האחרונות, ישראל פעלה לשים קץ להסכמה דתית היסטורית זו".

המכתב המשיך והבהיר: "מחלוקת זו הפכה כעת לבסיס לשלילת זכויותיה האזרחיות והחברתיות מקהילה שלמה. צעדים המוטלים או מוצעים נגד לומדי תורה משפיעים יותר ויותר על הגישה לתעסוקה, דיור, סיוע בטיפול בילדים, תנאים סוציאליים, חופש תנועה ותמיכה במוסדות דתיים. באופן מדאיג ביותר, צעדים אלה מענישים לא רק את האנשים הנוגעים בדבר, אלא גם את נשותיהם וילדיהם".

הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי בדרכו לבית הלבן ( צילום: באדיבות המצלם )

חמש הדרישות מהנשיא

בפנייתם, גדולי ישראל תכננו לדרוש מהנשיא טראמפ להתערב ישירות מול הנהגת המדינה ולהפעיל את כובד משקלו בחמישה תחומים מרכזיים:

הפסקת הפגיעה בנשים ובילדים: לעצור לאלתר את כל הצעדים הכלכליים המענישים נשים וילדים חרדים בשל מעמדו של הבעל או האב.

הגנה מוחלטת על חירויות היסוד: להבטיח ולשמור ללא פשרות על חופש הדת, חופש המצפון וחופש התנועה של האזרחים החרדים.

עצירת האפליה הממסדית: להבטיח שוויון מלא בזכויות סוציאליות, שירותים ציבוריים, תעסוקה, אכיפת חוק שוויונית ומימון מוסדי הוגן.

מניעת ענישה קולקטיבית: למנוע את הפיכת סכסוך השירות הצבאי לכלי של נקמה וענישה קולקטיבית נגד ציבור יראי ה' בארץ הקודש.

מינוי שליח מיוחד בבית הלבן: מינוי מיידי של נציג בכיר מטעמו של הנשיא בבית הלבן, שיקיים ערוץ קשר ישיר ורציף מול נציגי היהדות החרדית, יבחן את התיעוד על הרדיפות בשטח ויעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות.

בסיום המכתב שנגנז היה כתוב: "הקהילה החרדית אינה מבקשת סכסוך עם מדינת ישראל. אנו מבקשים לחיות שם, לגדל את ילדינו, ללמוד תורה, לתמוך במשפחותינו ולחיות כאזרחים שווי זכויות. איננו מבקשים מאחרים להסכים עם אמונותינו – רק לכבד את זכותנו לחיות לפיהן. כידיד נאמן של ישראל והעם היהודי, קולך יכול לסייע להבטיח כי חוזקה וביטחונה של ישראל יישמרו מבלי לוותר על חירות דת, שוויון בפני החוק או הגנה על זכויות מיעוטים".