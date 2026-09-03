האדמו"ר מויז'ניץ מונסי חזר אמש (יום ה') למעונו בארה"ב, לאחר ביקור של כשבוע ימים בארץ הקודש. סמוך לפני נסיעתו לנמל התעופה בן גוריון, הגיע כבוד קדושתו לביקור פרידה מיוחד בבית המדרש הגדול של חסידות תולדות אברהם יצחק, הממוקם בלב שכונת מאה שערים בירושלים עיה"ק.

במהלך הביקור השתתף האדמו"ר בשמחת ברית מילה לנין האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, נכדו של הגה"צ אב"ד קאלוב ביתר ושל האדמו"ר מביאלה בני ברק. האורח הנכבד, האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, זכה לכבוד אמירת הברכות וקריאת השם.

בהמשך הסבו שני האדמו"רים יחדיו לטיש מרומם של "לחיים", שנערך במקביל לשמחת האירוסין של נינתו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, נכדתו של בנו הרה"צ רבי אהרן קאהן, ראש ישיבת תולדות אברהם יצחק, ובתו של הרה"ג ר' יהודה קאהן. החתן הוא הבחור חיים מאיר מייזליש, בן הרה"ג יחזקאל מייזליש, בן אב"ד אוהעל מונסי וחתן גאב"ד וואלווע. החתן נמנה על תלמידי המצוינים בישיבתו של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי.

במשך המעמד זימרו החסידים ניגוני התעוררות לקראת ימים הנוראים הקרבים ובאים, לצד ניגוני שמחה. בסיום נפרדו האדמו"רי זה מזה בברכות רבות, ומשם המשיך האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בדרכו לנמל התעופה לקראת טיסתו חזרה למעונו בארה"ב.