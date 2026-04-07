צפו בתיעוד מסכם ומרהיב מתחילת ימי חג הפסח בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק | מבדיקת חמץ בקולפיק כמנהג הרה"ק ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע, דרך אפיית המצות בחצות היום בלהבת אש קודש ועד לשולחן הטהור במהלך החג • וגם, האורח רם המעלה ממונסי והצצה לקערת הסדר המשלבת זהב וכסף • צפו בגלריה (חסידים)
במעון הקודש של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נערך שמחת ה'שבע ברכות' האחרון לנכדתו, בת לחתנו הרה"צ רבי אפרים אהרן לעמברגר, רב חסידי מאקאווא בירושלים | בשמחה המרוממת השתתפו אדמו"רים ורבנים רמי מעלה, בהם האדמו"רים מויז'ניץ בית שמש, רחמסטריווקא, סקולען, זוועהיל ושומרי אמונים, שאיחלו מזל טוב לאדמו"ר ופצחו בריקוד עם החתן והמחותנים (חסידים)
מהחופה במאה שערים להיכל המפואר בגבעת זאב: הדרמה הלילית בחצר תולדות אברהם יצחק בשל מגבלות המלחמה • התנאי של הזמר אהרל'ה סמט והמחווה הנדירה של האדמו"ר מקרלין שאירח את אלפי החסידים ללא תשלום • צפו בתיעוד ענק משמחת נישואי נכדת האדמו"ר (חסידים)
מבעד לעדשה של אלעזר פינשטיין: תיעוד עוצמתי מהיום הנשגב בבירה • מהריקודים הסוערים בהיכל של 'תולדות אברהם יצחק' ועד ליהודים השמחים והעולזים שבין החומות • גלריה מרהיבה של אהבת ישראל, עבודת הבורא ושמחת חג שלא שוכחת לרגע את הלב היהודי הפועם • צפו בתיעוד המפעים (חרדים)
קהל רב השתתפו השבוע בשמחת הנישואין לנכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק. החתן, בן זקוניו של חתנו הרה"צ רבי אליעזר צבי טויב, אב"ד קאלוב ביתר, עב"ג הכלה, בת הרה"צ רבי זלמן לייב רוזנבוים, רב קהילת קרעטשניף בברכפלד ובנו של האדמו"ר מקרעטשניף | בשמחה הגדולה, שנערכה בביתר עילית, השתתפו אדמו"רים ורבנים, ובראשם אורח הכבוד, דוד החתן, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון שהגיע במיוחד לביקור בזק בארץ לרגל השמחה וכובד לזמר ניגון 'ועל כן נקווה לך' במהלך החתונה | רגעים של התעלות נרשמו בריקודי ה'מצווה טאנץ' של האדמו"רים לפני הכלה באישון ליל (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בלב שכונת מאה שערים, ערך האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק את השולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט בהשתתפות אלפי חסידים, וסביב השולחן מסובים בניו הרבנים יחד עם נכבדי החסידות | מחזה מיוחד שמשך את עין המשתתפים היה חבישת ה'קאלפיק' על ראשו של האדמו"ר, כמנהג אדמו"רי בית ויז'ניץ | במהלך הטיש הוגשו פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל (חסידים)
המונים התכנסו אמש, מוצאי שבת שירה, לסעודת ההילולא המרכזית לזכרו של הגה"צ רבי דניאל פריש זצ"ל • האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ודושינסקיא נשאו דברים בשגב הליכותיו בקודש של בעל ה'מתוק מדבש' • המשפיע הגרי"מ ארלנגר עורר את הלבבות בדרכו הייחודית | הצלם שמואל דריי מגיש תיעוד (חסידים)
ירושלים לבשה חג: המוני חסידים נטלו חלק בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, והאדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל • הכלה - נכדת האדמו"ר מהורדנקא נציב תלונות הציבור בעיריית בני ברק • האדמו"רים לבית קרעטשניף סיגעט פיארו את השמחה הראשונה מאז הסתלקות אביהם זצ"ל | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק, במרכז החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים ציינו השבת את יום ההכתרה ההיסטורי של האדמו"ר, בח"י טבת תשנ"ז | בליל שב"ק פצח הרבי בריקוד מרטיט בפיוט 'בואי בשלום', ובסעודה שלישית פרץ בבכיות עצומות | זיכרונות מימי הבראשית - כך הפך המבנה הארעי לממלכה חובקת עולם | תיאור השבת הנכספת (חסידים)
מאות חגגו שבוע שעבר במעמד הכנסת ספר תורה אל היכל בית המדרש הגדול "תולדות אברהם יצחק" לזכרו של העסקן האגדי הרב דוד משה דייטש ז"ל • ספר התורה הוכנס ע"י תלמידיו 'חברי ר' משה'ס שיעור', ומשפחתו • גדולי ישראל ובראשם האדמו"ר מתוא"י והגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר השתתפו בכתיבת האותיות (חסידים)
היסטוריה ורוממות רוח בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק: מאות חסידים שהשתתפו אמש בטיש 'זאת חנוכה', הופתעו לראות את האדמו"ר כשהוא "חבוש פאר" במלבוש הקאלפיק המסורתי • לראשונה הופיע הרבי במלבוש זה בטיש פומבי, כביטוי לדבקותו המוחלטת בדרכי רבותיו הקדושים לבית ויז'ניץ זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
לאחר עבודת הקודש של שמונת ימי חנוכה, העלה האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שלהבת אש קודש בחנוכיית הזהב בהיכל בית מדרשו הגדול במרכז שכונת 'מאה שערים' בירושלים, ולאחר שירת הזמירות והפיוטים כנהוג, שרף האדמו"ר את הפתילות מתוך רגשי קודש נעלים לקול שירה אדירה לשנה הבאה בירושלים הבנויה (חסידים)
צפו בתיעוד מרהיב מהיכלו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בהיכל בית מדרשו במרכז שכונת 'מאה שערים' בעיה"ק ירושלים | הרבי אשר עבר תלאות אין ספור בשנה האחרונה, כשהגיע עת המצווה, כאילו נשכח מאיתו הכל, וכשהוא אחוז שרעפי קודש מתוך התלהבות דקדושה מול המנורה הקדושה כדוגמת מנורת הזהב של אדמו"רי בית ויז'ניץ לדורותיהם הירושה מהרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע אמר את הברכות בקול שאגת ארי בנוסח המלבב (חסידים)
במעונו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נחגגה שמחת ה'פדיון הבן' לנינו, נכד לחתנו הרה"צ אליעזר צבי טויב רבה של קהילת קאלוב בביתר, נין להאדמו"ר מטשארנאביל, נכד לבנו הרב יחיאל טווערסקי | הסבא רבה הנרגש שימש ככהן, ובהמשך הסבו לסעודת מצווה בקרב בני המשפחה (חסידים)
חסידי תולדות אברהם יצחק נצפו הבוקר (רביעי) מקיימים מנהג הקפות עם ארבעת המינים סביב ציון הרשב"י במירון, כסגולה לרפואת רבם, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, המאושפז בימים אלו בבית החולים הדסה • האדמו"ר אשר קשור בכל נימי נפשו לתנא האלוקי, מרבה לפקוד את הציון הקדוש מעת לעת, וכעת באו תלמידיו לעורר רחמי שמים מרובים בציון לרפואתו, ע"פ תורת הסוד עם ארבעת המינים (חסידים)
לאור מצבו הקשה של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, יתאספו היום מאות מחסידיו לעצרת תפילה והתעוררות לקרוע שערי שמים לרפואתו השלימה והמהירה בתוך שאר חולי ישראל | העצרת הענק תתקיים בראשות המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן (חסידים)
העתירו בתפילות, לקיים בנו חכמי ישראל: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק פונה הבוקר לבית החולים הדסה עין כרם בעקבות חולשה | האדמו"ר צפוי לעבור צנתור בליבו בשעה הקרובה |הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי שמואל יעקב בן יענטא בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)